燒肉狂滴黑油！女怕爆「能吃嗎」 店員打臉：根本不懂烤
燒肉店雖然可以吃到各種品質優良的肉品，不過如何烤肉也是關鍵的一環，近日就有網友表示，她到燒肉店吃飯時，發現肉竟在滴黑油，對此感到非常害怕，不知道還能不能吃，貼文曝光後立即引起熱議，有燒肉店店員出面解釋「那是肉的油質滴到未燃燒完全的木炭衝出來的煙，然後又黏回肉上」，並分享專業的烤肉手法。
編輯中心/綜合報導
2022-01-10 10:03:02
該名網友8日在Dcard中貼文，他以「這樣還吃得下去嗎？」為題，表示中午到平價燒烤店用餐時，突然發現肉顏色黑黑的， 原以為是技術不佳烤焦了，或烤網殘留許多雜質，不過等店員來換網後，把肉拿起來卻在滴黑油，讓她崩潰喊：「肉好不好吃是其次，但是這個吃下去真的不會有事嗎？」
貼文一出，網友紛紛留言，「正常，你烤的應該是豬五花吧，那是煙燻出來的，絕對不是肉的品質不好」、「只要是油脂多的肉或是你前面已經烤了一些食物，火力太大就一定會這樣」、「吃過好幾家燒烤店都沒遇過這種情況欸⋯長知識了」、「吃過蠻多家燒烤有時候都會這樣欸，我也不知道為什麼，感覺是油滴到熱源產生的煙燻黑的，然後肉本身的油又融進那些黑色粒子」。
另外，也有曾待過燒肉店的網友出面解釋，「我待過燒肉店，那是肉的油質滴到未燃燒完全的木炭衝出來的煙，然後又黏回肉上，可以拿吸油紙擦掉或那塊剪掉，平常放肉小力一點，順順鋪下去，不要大力用丟的或一直敲可以避免黑油或大火，之前店長教我的」、「瓦斯烤爐也會有這個問題，就是煙燻黑的。油脂多火太大煙太大都會回黏，By燒肉店員」。（編輯：賴禹妡）