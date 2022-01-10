哪樣家電買了最有感？全場秒喊「3字」：住台灣不能沒有
家中電器各個都有不同使用功能，能讓生活更加便利、舒適，近日就有網友好奇問「覺得錢花得最有感的電器？」貼文一出立即引發討論，不少網友立馬點名除濕機：「除濕機，林口沒開早上起來窗戶都是水」、「住台灣不能沒有除濕機」。
編輯中心/綜合報導
2022-01-10 10:44:41
該名網友昨（9）日在PTT貼文，他以「覺得錢花得最有感的電器？」為題，表示他自認為是除濕機最有感，開了一整天濕度從70％降到59％，對房間內的物品提供適合存放的環境，也好奇問：「大家覺得錢花得最有感的電器是？」
貼文一出，網友紛紛留言，「電毯，怕冷人的最愛」、「吸塵器解決掃地很煩躁的心情，用掃把怎麼掃都不乾淨」、「掃地機器人和手持無線吸塵器都需要」、「洗脫烘洗衣機，後悔太晚買，洗碗機裝完應該也有這種感覺」、「電動牙刷、吹風機、吸塵器、這三樣真的提高很多效率」、「冷氣⋯夏天沒冷氣我會死」。
不過，由於台灣氣候潮濕，還是最多人大推除濕機，「吸塵器除濕機不分軒輊」、「吸塵器、吹風機、除濕機缺一不可」、「住台灣不能沒有除濕機」、「除濕機真的好用」、「除濕機、洗脫烘洗衣機」、「除濕機，林口沒開早上起來窗戶都是水」、「書放在我家一兩年就長鐵鏽色斑點，有除濕機後就沒這困擾」。（編輯：賴禹妡）