夜市美食章魚燒漲翻天！「神扯價格」驚呆全場：超越便當
遍及北中南部的夜市是台灣的特色之一，除了各式店家、餘興遊戲，還有許多美食小吃讓人百吃不厭，深受民眾喜愛；不過卻因為萬物皆漲，價錢、CP值高低等問題也經常引發討論；對此，就有網友透露夜市美食「章魚燒」價格漲翻天，甚至有網友買過「一盒100元」的章魚燒，驚呆眾人。
編輯中心/綜合報導
2022-01-10 11:06:06
該名網友昨（9）日晚間在PTT以「章魚燒變好貴」為題發文，表示以前買一盒六顆才35元，但現在去買都漲到50元了，也讓她忍不住直呼「有夠貴」，不過雖然價格漲翻天，她還是敵不過美食的誘惑，「可是熱熱的章魚燒好好吃，讓小妹忍不住多買幾盒，嘻嘻」。
貼文一出，掀起熱議，「小時候都三盒100，QQ」、「以前3盒100吃到吐」、「我也有感覺到...現在真的都要50、60」、「寧夏夜市6顆60，超盤」、「看過一盒80的」、「我這55，原本要買看到55，立刻落荒而逃」、「我這邊一樣40，不過只剩五顆」、「 對！一兩年沒吃，我以為漲到45，結果某家6顆50，有些口味還要55，我炸驚」、「日式的吃過8顆100」。
其中，甚至有一名網友指出，他在基隆廟口夜市買過一盒100元，價格幾乎超過一個便當的章魚燒，「基隆廟口有一家，有一次經過想說買一盒吃吃看，結果一盒100，哈哈X好貴，重點又沒多好吃」。
不過，也有網友表示，不是只有章魚燒漲價，是物價真的回不去了，「所有東西都變貴了，不是只有章魚燒」、「雞排都漲到80了」、「覺得還好」、「8顆60的話，還好啦」。（編輯：郭佩蓉）