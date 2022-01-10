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年薪50萬「每天上班3小時」！27歲男1苦衷想離職：沒前途

▲有一名網友指出，他目前年薪50萬，每天只需上班3小時，卻非常苦惱是否要趁年輕出外闖蕩。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
▲有一名網友指出，他目前年薪50萬，每天只需上班3小時，卻非常苦惱是否要趁年輕出外闖蕩。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-01-10 11:54:47

許多人出社會後想在薪水及生活中取得平衡，卻往往落得一場空，就有一名網友指出，他目前年薪50萬，每天只需上班3小時，卻非常苦惱是否要趁年輕出外闖蕩，貼文一出立即引起熱烈討論，不少網友一看立馬狂搖頭：「離職一定後悔，年薪百萬都是犧牲時間跟精力來的，我是你一定爽爽待！」 

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該名網友6日在Dcard中貼文，他以「工作很輕鬆但薪水不高的工作」為題，表示他目前27歲，於金融業就職，年薪僅50萬，公司沒有固定調薪，工作內容單純又簡單，實際上班時間約3小時，其餘時間都在看股票及滑手機，且不需輪班。 

「座塔羅牌之清水孟」小孟老師近日分析指出，「5星座」執行力超高，總能事半功倍，工作效率快狠準！（示意圖／取自unsplash）
▲許多人出社會後想在薪水及生活中取得平衡，卻往往落得一場空。（示意圖，圖中人物與本文無關／取自unsplash）
不過，原PO卻認為，現在不離開去外面闖，感覺一輩子就只能這樣，不但沒前途也沒錢可圖，卻又擔心離職後在別間公司被壓榨，甚至錢領得更少，而目前他的年薪僅50萬，要在台北買房可說是難上加難，因此打算到林口或是五股生活，「以後如果結婚不生小孩，年薪50萬能活的下去嗎？」種種因素讓他陷入苦惱中，只好上網求助大家：「我該繼續做下去，還是趁年輕出去磨練？」 

貼文一出，網友紛紛留言狂勸，「別離信我，離了包你後悔」、「不贊成離職，但是你可以用空閒時間充實自己」、「好，你離職，換我進去爽賺」、「這樣很好了啦，除非你有更好的選擇不然不要離職」、「繼續做，沒有什麼意外不要離職」、「離職一定後悔，年薪百萬都是犧牲時間跟精力來的，我是你一定爽爽待」。（編輯：賴禹妡） 

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