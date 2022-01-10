壽司郎點啥才懂吃？老饕秒推「這3盤」必拿：沒幾家能比
知名迴轉壽司餐廳「壽司郎」自從在台灣登場後，就吸引許多老饕慕名而來，熱門程度至今仍相當高，對此就有網友問「壽司郎最划算好吃的品項是什麼？」貼文一出，內行網友紛紛點名3大必點品項，狂讚：「有夠猛！沒幾家能跟他比！」
編輯中心/綜合報導
2022-01-10 12:24:30
該名網友今（10）日在PTT發文，他以「壽司郎最划算好吃的品項是什麼？」為題，表示他認為壽司郎起司口味的壽司都非常對味，叉燒壽司也是肉大塊又便宜，每次去一定都會點三盤起跳，這也讓他好奇問：「大家覺得壽司郎划算又好吃的單品有啥？有沒有八卦？」
貼文一出，網友紛紛留言，「意外的覺得牛肉不錯」、「薯條，壽司郎的薯條真的超讚」、「壽司郎炸物火侯真的棒」、「超愛鰤魚腹」、「炙燒系列都不錯」、「中大腹滿好吃的啊」、「甜蝦跟軟絲我覺得好吃」。
其中，網友們最推薦的分別為茶碗蒸、鮮蝦三貫及季節冰品這三個品項，「茶碗蒸」、「茶碗蒸有夠猛沒幾家能跟他比」、「茶碗蒸才是本體」、「唯一推薦茶碗蒸」、「鮮蝦三貫」、「鮮蝦三貫＆蒜香花枝天婦羅」、「鮮蝦三貫真的香，干貝也不錯」、「鮮蝦三貫是真的猛」、「芒果冰」、「芒果冰，每個禮拜去吃必點」、「認真，季節冰品」、「芒果哈密瓜冰」。（編輯：賴禹妡）