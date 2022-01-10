超商便當貴到翻！眾曝「定價關鍵」 網全認了：其實正常
現今物價越來越貴，在外用餐可能一次就要百元起跳，針對這一點，就有網友表示，就連便利商店餐點的價格也越來越不親民，一個便當可能就要將近百元，貼文一出立即引起熱議，有人吐槽「超商屬於零售，本來就會比較貴，我以為是常識欸」，也有網友點出定價的關鍵：「便利商店就是方便，畢竟中央廚房、包裝、冷藏物流、門市販售、過期折價或報廢都是成本」。
編輯中心/綜合報導
2022-01-10 13:15:46
該名網友昨（9）日在臉書「爆怨2公社」貼文，他表示在便利商店看到普通肉粽就要75元，便當也要將近百元，「薪水沒有變動，物價越來越高，這到底是怎麼回事啊？」讓他不禁感慨嘆：「這就是通貨膨脹嗎？」
貼文一出，網友紛紛留言，「超商本來就比較貴的，很正常」、「沒人強迫你」、「光是隨時隨地都可以吃到就贏一半了」、「便利商店賣的是便利不是便宜」、「它有主打便宜實惠嗎？」、「其實你有選擇的權利，貴不買，到其他通路比價購買，便利超商賣的就是便利性，價格當然也比較貴」、「超商屬於零售，本來就會比較貴，我以為是常識欸」。
另外，也有網友點出成本問題，「不論是用電用瓦斯，材料通通都是成本，這樣懂了嗎？抱怨沒有用，因為你可以選擇」、「超商自己有真空包裝費用、人事費用、食品料理費用要算進去，不然可以自己買材料煮」、「你不知道便利商店的便當除了一般便當食材、瓦斯、包裝、人力的成本外還要加上自動化生產線機器的成本、物流的成本、聯名的成本、電力保鮮的成本嗎？」、「便利商店就是方便，畢竟中央廚房、包裝、冷藏物流、門市販售、過期折價或報廢都是成本」、「啊原物料跟運輸成本一直漲當然反映在產品價格上面啊，不然是要叫廠商吃土嗎」。（編輯：賴禹妡）