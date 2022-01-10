刑事局搗破5處賭博洗錢水房　賭資逾40億

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▲警方共計查扣電腦主機22台、手機122支、U盾卡102支、筆電1台、人頭電話卡、監視器2組、點鈔機、現金新臺幣1萬5千元、記帳本4本、打卡鐘、毒品咖啡包19包、大麻1包（6.13公克）、愷他命3包（總計12公克）、電子秤等洗錢相關證物。（圖／南打提供）

警方調查，該洗錢集團主要透過電腦及手機，協助大陸網路簽賭集團轉帳贓款，賭客儲值賭博網站後，將贓款匯款至水房使用大陸銀行人頭帳戶，或協助賭博網站將賭資匯款至指定帳戶，藉此將賭資轉帳至多層帳戶躲避查緝，從中賺取抽成暴利。



