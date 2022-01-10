沒有Google Maps怎麼活？眾人憶當年笑了：以前很聰明
現代人幾乎不怕迷路，只要手上有手機與網路，不管身在何處都能打開Google Maps確認地點，就有網友疑惑沒有這些利器的時代，大家該如何前往目的地，這問題讓眾多網友回憶起當年時光，引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2022-01-10 15:03:17
原PO於PTT上以「沒有google maps的年代？」為題發文，說明現在不管是想去沒去過的餐廳、公司，都可以先用Google Maps查詢路線，這讓他疑惑在沒有Google Maps的年代，若不搭計程車，大家是如何前往目的地的「該怎麼辦呢？看紙地圖嗎？」
這有趣的問題引起很多人注意，眾人說明以前年代會嘗試各種方法，除了到便利商店、車站及書局購買各地區地圖，也會到當地與路人問路，或藉由買東西請店員指路「711有賣當地地圖」、「我以前會去便利商店買地圖，不然就是問看紙本地圖或問人」、「車機導航啊，選配+10萬」、「騎機車還要看紙本地圖是真的很累又危險」、「去檳榔攤買水、買菸問路」、「憑記憶+經驗+問人啊」、「以前書局、超商很多地圖賣，其實台鐵內以前也很多地圖可拿」、「車上要準備一本全台地圖集，懂？」。
部分網友則表示感覺在以前的年代頭腦比較清晰，通常都會將資訊牢牢記在腦海裡，不然就是事前先做好功課「我總覺得我那時腦袋還比現在清楚，搭公車可以台北新北走透透家教，到後面幾乎不用先查。」、「真的是查地圖，路線抄在紙上」。（編輯：李惠婷）