聖女與玉女番茄怎麼分？內行看「這一點」：甜度也有差
番茄因為富含維生素以及茄紅素等營養價值，成為許多人愛吃的食材之一，大番茄適用烹煮調味，小番茄直接食用就能吃到鮮甜滋味。不過市售的小番茄種類繁多，就有一名網友好奇到底該怎麼區分？貼文一出立刻引起討論。
編輯中心/綜合報導
2022-01-10 16:05:11
原PO在臉書社團《我愛全聯-好物老實説》發文表示，自己一直分不清市售常見的「聖女小番茄」以及「玉女小番茄」，只覺得看起來都差不多，如果不是包裝盒子上有標示，還真令人傻傻分不清，因此也詢問大家平時究竟該如何區分這兩種小番茄？
貼文一出，立刻引起不少網友產生共鳴，表示：「我也不會分 +1」、「我只覺得甜跟不甜，都是番茄」、「我也分不出來，統稱小蕃茄」、「一個叫聖女，一個叫玉女，說實在，就算兩種內容物互換，我想我應該是認別不出來」，甚至也有網友搞笑留言：「在梅粉之下眾番茄平等」、「年紀上的差別…都已經成聖了…一定是老的」、「剛出來是玉女，等滯銷後就變聖女了」。
不過也有內行人馬上表示，要分辨兩種小番茄，主要看外觀，也會影響甜度，一名自稱家裡種番茄的網友表示：「聖女是圓的，皮也是厚的，玉女是稍微長尖，皮是薄的，甜度來說，聖女酸甜、玉女甘甜」、「聖女圓潤，皮厚，偏酸，價低。玉女瘦長，皮薄，較甜，價高。」、「看蒂頭，玉女的蒂頭葉子偏細而且很長噢！，聖女果較硬，蒂頭葉子比較粗卷！」。（編輯：陳珮瑜）