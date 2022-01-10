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入冬以來最冷！全台17縣市急凍　明晚低溫「僅剩個位數」

▲明（11）日起至14日，介於強烈大陸冷氣團和大陸冷氣團將南下，低溫將「只剩個位數」。（示意圖／NOWnews資料照）
▲明（11）日起至14日，介於強烈大陸冷氣團和大陸冷氣團將南下，低溫將「只剩個位數」。（示意圖／NOWnews資料照）

編輯中心／綜合報導

2022-01-10 16:43:30

入冬最強冷氣團即將來襲！中央氣象局表示，明（11）日起至14日，介於強烈大陸冷氣團和大陸冷氣團將南下，中部以北及東北部天氣轉冷，各地明顯降溫，北部地區有機會出現10度以下低溫，清晨台南以北及宜蘭、花蓮、金門局部地區也有10度以下氣溫，並針對17縣市發布低溫特報。

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▲氣象局10日針對全台17縣市發布低溫特報。（圖／氣象局）
▲氣象局10日針對全台17縣市發布低溫特報。（圖／氣象局）
氣象局說明，這波冷氣團，將一路等到15日，預估最冷時間點在11日晚間至12日清晨，低溫區域包括基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣，有10度以下氣溫發生的機率，相當於僅有高雄市、屏東縣和台東縣與澎湖、馬祖的影響較小。

氣象局指出，15日之後，冷氣團減弱，各地早晚仍較涼，不過白天氣溫會稍回升，僅北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

另外，明日中部3000公尺以上高山、北部2500公尺以上高山若低溫能與水氣相配合，將有降雪的機會；週三基隆北海岸、東半部(含蘭嶼、綠島)及恆春半島沿海有長浪發生的機率。（編輯：林莞茜）

▲氣象局表示，入冬最強冷氣團將在週二（11日）來襲！（圖／氣象局）
▲氣象局表示，入冬最強冷氣團將在週二（11日）來襲！（圖／氣象局）

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