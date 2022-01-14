勞保破產危機／勞保改革零進度　專家：須先找備用水庫

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2013年，當時總統馬英九邀集行政院長陳冲、立法院長王金平及考試院長關中等，在總統府召開記者會，宣布將啟動年金制度改革。隨後政院提出的勞保改革版本，包括採計投保薪資期間由60個月起，每年增加12個月，最高到180個月，實質降低年金給付金額；對平均投保薪資3萬元以上者，其所得替代率調降到1.3%，費率上限由12%提高到19.5%，搭配政府每年撥補200億元等。此方案當年1月提出，但後來7月發生大埔農地抗爭事件以及洪仲丘案，9月發生馬王政爭，隔年又爆發太陽花學運，此方案僅在立法院委員會排審一次後就不了了之。
2016年蔡英文當選總統後，隨即邀勞、雇、學者、立委、公民代表等組成國家年金改革委員會，在5個月內密集召開了20次場會議討論改革方向，甚至也提出了勞保改革的草案版本；但最後政府選擇先改革軍公教制度，遭到軍公教團體在各地掀起激烈抗爭；隨後民進黨在2018年縣市長選舉遭遇大敗，勞保改革就再也沒有下文。
當時蔡英文政府提出的版本與馬政府大同小異，同樣是要將採計投保薪資期間由60個月逐步拉高到180個月，但不溯及既往，已經領年金者不受影響；政府每年撥補200億元，費率上限則拉高到18%，並將精算假設的基金投資收益率由過去的3.5%提高到4%估算。但即便是這樣，精算報告預估的勞保基金壽命也只能延續到2028年，只比「維持現況」延後1到2年。
眼看勞保破產日越來越近，勞動部在2020年再度啟動改革，在當年5月邀學者等召開4場「勞工退休生活保障制度未來走向」研商工作坊，討論改革方向；勞動部長許銘春當時公開表示，將在當年年底提出修法草案，規劃朝勞保費率、年資給付率、平均薪資採計年限、與政府撥補四方向找到平衡，甚至表示不惜賭上烏紗帽，也要在2年內執行改革。
但之後與會學者建議提前曝光，指要將現行勞保年金所得替代率由1.55%調降到1.3%，採計的投保薪資期間也將由60個月提高到180個月，且先前已經領過的人要一併追溯，形同所有人給付要減領25%到30%，引發各地工會激烈反彈，紛紛動員到勞動部抗議，痛批政府未徵詢意見就對外放話。
勞動部為了降溫，除了兩度發新聞稿「嚴正駁斥」報導非屬事實、年改方案尚未定案外，許銘春也改口稱「改革方案沒有時間表」。隨後在各大場合，面對勞保改革問題，勞動部一貫的說法就是「仍在持續聆聽各界意見、凝聚共識」，遲遲未提出修法進度。
台灣勞工陣線秘書長孫友聯說，目前勞保精算都是以「完全提存準備制」估算，也就是推估所有被保險人的年資換算出來的給付，來估算潛藏負債並估計需要多少安全準備金。這種算法如果要有10年甚至50年的安全準備金，保費就必須提高。但像健保的安全準備金就只有3個月，也就是設計上只要備妥滿足3個月給付的現金即可，若給付不足，就用調漲保費來因應。這樣的好處是不用準備這麼多錢，也可避免過度仰賴投資收益來解決財務問題的情況，勞保也可參考，只要準備未來3個月給付的現金再加一點預備即可。
孫友聯也建議，新制勞退基金有3兆多元，而且是還在成長的年輕基金，政府也可以考慮將其與勞保整合，讓勞保能有比較充裕的調整制度空間。
國家年金改革委員會委員吳忠泰說，改革要在水庫還沒乾之前，趕快挖備用水庫；備用水庫挖好還要一段時間儲水。吳說，他在5年前就開始就倡議要訂定《勞保財務永續特別條例》，希望建立「備用水庫」，把可能的財源平時先存一點到水庫來，以因應勞保財務問題；但相關條例草案透過在野黨提案，在立法院就被擋了5次。
吳忠泰說，如果執政黨不想讓在野黨做，也可以自己來做，但去年稅收超徵3000億元，卻沒看到有人討論是不是該拿來做勞保的備用水庫。吳說，執政黨唯一做的只有提撥勞保基金，「是啦，民進黨政府確實是史上第一次提撥勞保基金，但各項退休基金中，勞保的財務是最危急的，只用提撥就是杯水車薪啊！」
吳忠泰說，勞保問題是高齡化加上制度設計造成的財務失衡，是共業，並不是藍綠哪一方的責任，一定要跨黨派合作討論出解決的框架。