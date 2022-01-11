房市／新莊副都心議題待發酵　估3-5年補漲空間

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新莊目前共有三個重劃區，以副都心為首，因建設議題連同帶動頭前重劃區和塭仔圳重劃區一起成長。信義房屋新莊副都心店專案經理蔡東和分析表示，副都心是政府所規劃的金融商業區，建設議題最多，科技廠及建商企業總部陸續設立，包括光寶科技、中悅和麗寶建設等企業，以及已營運的宏匯廣場，未來將開幕的凱悅嘉軒飯店和喜來登飯店等。且鄰近新北產業園區，新北機捷也增添交通機能的提升。
科技金融產業陸續進駐副都心重劃區，住宅土地價格不斷創新高，單坪已達180萬至200萬區間。蔡東和說，副都心於2014年建案大量銷售，2015年房價5-6字頭，但經過房地合一稅後3至4年的修正，現已重返高點。
蔡東和近一步分析指出，副都心住宅產品別多元，從套房至豪宅，交易單價價差大，4-5字頭最為常見，也有不少社區衝破6字頭。近年買方多以剛需為主，在地族群首購族多，換屋族則多數來自於台北市等地。以2-4房為主流交易標的。
「副都心未來3-5年有補漲空間」蔡東和認為，這波新莊房市熱絡主要由副都心重劃區帶動，但因頭前重劃區開發逾8成，生活機能勝出，雖土地價格成本低，交易單價幾乎與副都心一致，再加上副都心產業仍持續擴展中，未來成長動能看好。