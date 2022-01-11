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房市／新莊副都心議題待發酵　估3-5年補漲空間

▲新北市地政局公布，副都心和頭前重劃區去年第三季住宅價格指數創26季以來新高。（圖／NOWnews資料照片）
▲新北市地政局公布，副都心和頭前重劃區去年第三季住宅價格指數創26季以來新高。（圖／NOWnews資料照片）

生活消費中心/綜合報導

2022-01-11 08:30:00

2021年是國內房市大爆發的一年，新北市重劃區房價齊漲，尤其是新莊副都心歷經3至4年房價修正、屋主慘賠，終於重返高點。新北市地政局公布，新莊副都心住宅價格去年第三季年增成長6.48%，住宅價格指數刷新26季來新高紀錄。

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新北市地政局表示，副都心及頭前重劃區指數因生活機能日趨成熟且持續推動各項重大建設，吸引人口遷入，購屋需求持續上升，帶動區域住宅價格穩定成長。

新莊目前共有三個重劃區，以副都心為首，因建設議題連同帶動頭前重劃區和塭仔圳重劃區一起成長。信義房屋新莊副都心店專案經理蔡東和分析表示，副都心是政府所規劃的金融商業區，建設議題最多，科技廠及建商企業總部陸續設立，包括光寶科技、中悅和麗寶建設等企業，以及已營運的宏匯廣場，未來將開幕的凱悅嘉軒飯店和喜來登飯店等。且鄰近新北產業園區，新北機捷也增添交通機能的提升。

科技金融產業陸續進駐副都心重劃區，住宅土地價格不斷創新高，單坪已達180萬至200萬區間。蔡東和說，副都心於2014年建案大量銷售，2015年房價5-6字頭，但經過房地合一稅後3至4年的修正，現已重返高點。

蔡東和近一步分析指出，副都心住宅產品別多元，從套房至豪宅，交易單價價差大，4-5字頭最為常見，也有不少社區衝破6字頭。近年買方多以剛需為主，在地族群首購族多，換屋族則多數來自於台北市等地。以2-4房為主流交易標的。

「副都心未來3-5年有補漲空間」蔡東和認為，這波新莊房市熱絡主要由副都心重劃區帶動，但因頭前重劃區開發逾8成，生活機能勝出，雖土地價格成本低，交易單價幾乎與副都心一致，再加上副都心產業仍持續擴展中，未來成長動能看好。

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