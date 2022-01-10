▲ 創投部門擴大投資項目！保時捷投資能源新創公司 1KOMMA5°

我是廣告 請繼續往下閱讀
藉由此項投資，保時捷擴大投入核心業務以外的合作夥伴，並彰顯其發展永續領域的決心。「對於保時捷而言，智慧城市是個令人振奮的領域。我們目前最主要關注的是建立連結網路、節能且永續的城市。」保時捷全球執行董事會副主席兼財務與 IT 執行董事會成員 Lutz Meschke 表示。「保時捷持續思考著該如何進一步提升都市地區的生活品質，不僅限於跑車，而是延伸性的頂尖服務。因此，1KOMMA5° 的方向與我們的投資策略非常契合。」
保時捷創投歐洲暨以色列區域負責人 Patrick Huke 表示：「我們的目標是進一步拓展我們的永續移動服務。為此，我們正開闢嶄新領域，審慎地為顧客改善涵蓋永續發電、儲能、智慧網路與碳中和應用的價值鏈。」
1KOMMA5° 共同創辦人暨執行長 Philipp Schröder 說道：「未來兩年我們計劃投資超過一億歐元進行購併，藉此成為打造氣候中和科技的一站式商店。」2022 年，1KOMMA5° 將在德國多座城市開設旗艦店，將「碳中和住宅」及「碳中和辦公室」概念引介給更多顧客。首批展示中心以蘋果公司為藍本，規劃設立在德國漢堡的濱內納爾斯特（Binnenalster）及埃姆斯蘭郡（EMS）的林根（Lingen）。誠如其名 1KOMMA5°：該新創公司想藉其商業模式，為達成巴黎氣候協定相關目標付出實質貢獻，將全球升溫控制在攝氏 1.5 度以內。Philipp Schröde 提及：「1KOMMA5° 的核心理念就是每個人─即便政策並未改變─都能使自家住宅碳中和，並從中真正地省下金錢。有了保時捷的支持，我們希望能夠成為去中心化及再生能源轉型的支柱。」
Porsche Ventures 為 Prosche AG 的創投部門，分別於斯圖加特、柏林、特拉維夫、帕羅奧圖及上海設有辦公室，在全球各地投資創新科技與商業模式。為了與更多新興且創新的企業攜手合作，保時捷自 2016 年以來便活躍於新創領域，建構多元化新創生態系。除了保時捷創投，保時捷生態系亦包含科技與數位部門保時捷數位公司(Porsche Digital)、企業推手「Forward 31」，以及與 Axel Springer SE 合資成立的早期投資基金「APX」，目標提供所有新創團隊正確的聯繫管道，無論他們正處於何種新創發展階段。