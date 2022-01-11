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嚴冬必備！家裝「1神物」迎寒流　他裸睡爽喊：根本不怕

▲近日台灣再度迎來寒流，刺骨的冷不僅讓全身僵硬，對有心血管疾病的患者更是危險。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自pixabay ）
▲近日台灣再度迎來寒流，刺骨的冷不僅讓全身僵硬，對有心血管疾病的患者更是危險。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自pixabay ）

編輯中心/綜合報導

2022-01-11 10:13:34

近日台灣再度迎來寒流，刺骨的冷不僅讓全身僵硬，對有心血管疾病的患者更是危險，對此就有網友表示，他認為今年買最值得抗冬神器就是「冷暖型冷氣機」，不但比傳統電暖器安全，也能舒適睡到天亮，貼文一出，不少網友全贊同：「絕對是，冷暖神器」、「北部必買，用過一次就值得了」。 

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該名網友今（11）日在PTT貼文，他以「冷氣沒買冷暖型這個冬天是不是很後悔」為題，表示家人今年暑假換冷氣時，非常猶豫該不該加價升級冷暖功能，最後才硬著頭皮加裝，沒想到到了12月，天冷時開暖氣像瞬間活過來般，「都說還好當初有裝」，也比傳統電暖器安全，讓他好奇問：「家裡冷氣沒買冷暖空調，這個冬天是不是很後悔？有卦嗎？」 

▲有網友詢問買冷氣是否要買「冷暖兩用」機？引發熱議。（示意圖／讀者提供）
▲有網友表示，他認為今年買最值得抗冬神器就是「冷暖型冷氣機」。（示意圖／讀者提供）
貼文一出，網友紛紛留言，「用電熱毯就好了啦，不用買這個」、「不會啊，現在冬天真的沒這麼冷」、「還好吧，現在冬天又沒以前冷」、「冬天越來越短了」、「霸王寒流那次後就沒有極低溫了」、「台灣真的不需要暖氣，冬天真的不算冷」、「現在台灣真正入冬感只剩一個月」。 

不過，大部分網友都點頭認同冷暖型冷氣的重要性，「就是為了那一兩天可以裸睡啊」、「一台冷氣幾萬塊要用十年以上， 差幾千不買冷暖很蠢」、「冷暖真的超舒適」、「有暖氣在這種天氣超爽啊」、「冷暖真的王道，又安全，記得搭配渦流扇」、「冷暖就是爽，需要把房間內空氣加熱，不然被子暖，空氣冷還是不舒服」、「對，差那點錢實用性差超多」、「北部一定要啊，沒暖氣怎麼睡而且效率比較高」、「壓縮機能效比打趴電暖器，不貼錢裝冷暖真的盤」、「絕對是，冷暖神器」、「北部必買，用過一次就值得了」。（編輯：賴禹妡） 

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