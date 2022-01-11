婆婆指定媳婦「11點16分」剖腹！醫臉綠拒絕　揭恐怖過程

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不過，蘇怡寧就提到，他最近碰到一位婆婆帶著媳婦來看門診，但婆婆竟說「蘇醫師，你能幫我們安排在X月X日的11點16分厚阮耶孫抱出來嗎」，他聽完馬上回答「不行」。
蘇怡寧解釋，他的堅持很簡單，若看時辰他可以接受，因為一個時辰是兩個小時，所以在這個區間生產開個刀整個過程不過就半個小時，當然可以盡量配合，「問題是，你看幾點幾分是在哈囉？姑且不論你是用哪種方法算的，或是哪個神仙算的，我就不相信你的八字需要精確到幾分，你說古人說的，那我問你古代有時鐘可以知道幾分嗎」？
蘇怡寧說，若要求準確的幾分出生，其實產婦要負擔多餘的風險，「為了你這個莫名的堅持，我們必須要提早麻醉（因為怕來不及），我們必須提早下刀（因為怕來不及），然後開到最後一層子宮壁切開之前大家就在那邊等你要的『那個分鐘』，我是沒差但是你知道媽咪的肚皮被打開其實很多血管都還在出血嗎」？
況且，接下來那一個胎頭要出來的過程，其實時間是無法被預測的，「如果我是躺在手術台上的這個媽咪，誰敢這樣對我，你就給我試試看，所以很抱歉，我是不會答應這個要求的，請你另尋高明，因為這違背了我的原則」。
貼文一出，萬名網友全傻眼，也有許多醫師留言力挺，像是許書華醫師、台大醫師施景中和小兒科醫師陳映庄，都透露自己曾經遇過的迷信患者、家屬；而網友們也紛紛留言，「謝謝蘇醫師替媳婦發聲！」、「怎麼有這麼夭壽的婆婆」、「不是自己的女兒通常都不會痛」、「幾點幾分太超過了啦，不要這麼誇張好嗎，小孩子會自己在喜歡的時間出來」。（編輯：郭佩蓉）