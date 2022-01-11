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婆婆指定媳婦「11點16分」剖腹！醫臉綠拒絕　揭恐怖過程

▲有位超迷信的婆婆，竟要求媳婦要在「11點16分」剖腹，這也讓婦產科名醫蘇怡寧超傻眼。（示意圖／取自Pixabay）
▲有位超迷信的婆婆，竟要求媳婦要在「11點16分」剖腹，這也讓婦產科名醫蘇怡寧超傻眼。（示意圖／取自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-01-11 10:27:14

若是女兒、媳婦懷孕準備生產，家中長輩必定引頸期盼著新生兒的到來；不過就有位超迷信的婆婆，認為「剖腹產看時辰」，竟要求媳婦要在「11點16分」剖腹，這也讓名醫蘇怡寧超傻眼，除了拒絕這個要求以外，也曝光驚險的過程。

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醫師蘇怡寧在臉書粉專《蘇怡寧醫師愛碎念》發文，表示剖腹產看時辰這種事，信者恆信不信者恆不信，他自己是抱持著尊重的態度，他也知道很多長輩有自己的堅持，產婦為不增加家裡爭執，多半都會答應，只要無傷大雅、不要觸大家霉頭，醫師也多半會配合。

不過，蘇怡寧就提到，他最近碰到一位婆婆帶著媳婦來看門診，但婆婆竟說「蘇醫師，你能幫我們安排在X月X日的11點16分厚阮耶孫抱出來嗎」，他聽完馬上回答「不行」。

▲有位超迷信的婆婆，竟要求媳婦要在「11點16分」剖腹，這也讓婦產科名醫蘇怡寧超傻眼。（示意圖／取自 Unsplash ）
▲有位超迷信的婆婆，竟要求媳婦要在「11點16分」剖腹，這也讓婦產科名醫蘇怡寧超傻眼。（示意圖／取自 Unsplash ）
蘇怡寧解釋，他的堅持很簡單，若看時辰他可以接受，因為一個時辰是兩個小時，所以在這個區間生產開個刀整個過程不過就半個小時，當然可以盡量配合，「問題是，你看幾點幾分是在哈囉？姑且不論你是用哪種方法算的，或是哪個神仙算的，我就不相信你的八字需要精確到幾分，你說古人說的，那我問你古代有時鐘可以知道幾分嗎」？

蘇怡寧說，若要求準確的幾分出生，其實產婦要負擔多餘的風險，「為了你這個莫名的堅持，我們必須要提早麻醉（因為怕來不及），我們必須提早下刀（因為怕來不及），然後開到最後一層子宮壁切開之前大家就在那邊等你要的『那個分鐘』，我是沒差但是你知道媽咪的肚皮被打開其實很多血管都還在出血嗎」？

況且，接下來那一個胎頭要出來的過程，其實時間是無法被預測的，「如果我是躺在手術台上的這個媽咪，誰敢這樣對我，你就給我試試看，所以很抱歉，我是不會答應這個要求的，請你另尋高明，因為這違背了我的原則」。

貼文一出，萬名網友全傻眼，也有許多醫師留言力挺，像是許書華醫師、台大醫師施景中和小兒科醫師陳映庄，都透露自己曾經遇過的迷信患者、家屬；而網友們也紛紛留言，「謝謝蘇醫師替媳婦發聲！」、「怎麼有這麼夭壽的婆婆」、「不是自己的女兒通常都不會痛」、「幾點幾分太超過了啦，不要這麼誇張好嗎，小孩子會自己在喜歡的時間出來」。（編輯：郭佩蓉）

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