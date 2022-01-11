台灣火鍋隱藏幫主？網挖「這間」躲中南部：一年四季都愛
台灣人一年四季都愛吃鍋，尤其冷冷的冬天，一碗熱湯下肚，身子自然暖和許多，而台灣連鎖火鍋店這麼多，有吃到飽的類型，也有單點類型，各有各的市場。近日，就有網友分享一間躲在中南部的火鍋店「輕井澤」，詢問到底夯在哪？釣出不少老饕分享優勢，引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2022-01-11 10:30:06
原PO在PTT貼文指出「最近來台中出差，看大家都在排輕井澤火鍋，我也跟著排，店面裝潢是不錯啦，但也沒特別便宜，重點是火鍋吃起來也算普通，講認真某些連鎖的還不輸他啊，想知道大家愛吃輕井澤嗎？它會爆紅的原因是什麼？」
貼文一出，網友紛紛回應「地區性有差，北部都吃不到，中南部限定」、「以價位來看，這種裝潢氣派還蠻吸引人的」、「就普通，吃裝潢聊天的，優點還有開很晚」、「開很晚到凌晨，中南部一年四季要吃宵夜的話，內行的都知道吃這間」、「輕井澤算CP值不差，裝潢氣氛好，打卡蠻炫目的」、「算很便宜了吧，這個價位你去找裝潢跟輕井澤一樣的，不太可能有」、「空間位子大，適合學生聚餐，又不貴」、「品質穩定又開很晚，價錢不算貴，裝潢又好看，當然多人」。
不過，也有人不以為然表示「還是石二鍋比較厲害」、「鍋物真的算普通，如果真的要吃會選別的」、「去中南部玩的話可以吃看看啦，但北部吃石二鍋習慣了，覺得沒贏」、「台中偈亭隨便一種鍋都贏輕井澤」、「輕井澤集團更厲害的是湯棧，輕井澤吃CP值路線的啦」。（編輯：張嘉哲）