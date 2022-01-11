▲ 效果堪比仙丹神藥！Ford Focus ST 6MT 讓人回到青春的狂傲年代

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說也巧合，2021 年僅試駕過兩台手排鋼砲，一是一車難求的 Toyota GR Yaris，另一則是此次主角 Ford Focus ST 6MT 手排版本，撇開輕型商用領域不談，這兩品牌也剛好就是 2021 年台灣汽車市場最受歡迎的前三大品牌之二。或許也正說明了除了在主流的休旅車領域滿足市場需求外，也沒忘了照顧非主流的愛車人，才是得民心的作法。和泰汽車與福特六和之策略，是巧合也值得鼓掌。
繼F ocus ST、Focus ST Wagon、Focus ST Wagon SLS 之後，第四次試駕到 Focus ST 家族成員，但此次依舊是滿腔期待，那多出的離合器踏板與 ST 碳纖維紋路排檔頭（首批 30 輛專屬交車禮），當然就是關鍵。
熟悉的 2.3 升渦輪增壓汽油引擎，以輾壓所有 200 萬內鋼炮對手的 280ps 最大馬力與 42.3kgm 最大扭力，給予了每次油門踩踏時那深陷座椅內的加速推力，且透過毫不拖泥帶水的六速手排變速箱傳遞，仿若那引擎腹內的能量，迫不及待的想要直接灌輸到前輪上。這就是手排變速箱的魅力！握著排檔桿，你仿若直接把手伸進了車輛動力傳輸鏈之中，你掌握著這動力鏈的脈搏、起伏，想要心跳爆表，還是想要規律跳動，全數掌握在你的右手，且那從變速箱所傳來的震動，更直接了當的說明這車輛動力心臟的生命力，那種人車緊密相連的魔力，就是 Focus ST 6MT 更勝其他家族成員的魅力。
更棒的是，Focus ST 6MT 的魅力，沒有那高不可攀的門檻，油門與轉速的高度契合、排檔與離合器兩者皆容易拿捏的行程與接點、更有著電腦聰明的協助 Rev-matching 退檔補油的動作，甚至連彈射起步都有 Launch Control 模式幫忙，你只要有基本的手排操作邏輯，在車外聽起來就好像功力增加三成的駕馭老手般泰然自若。雖然我不會說開著 Focus ST 6MT 在塞車的街道上遊車河是輕鬆自然的事，但應該也比很多人想像中容易不少。
操控面的容易，或許就是為了讓駕駛可以更專注的面對那動力全數爆發、用力丟入彎道時車身與 G 力對抗的狀態。當你費盡全力催鼓這強悍的力道，你需要花費些氣力與躁動的方向盤對抗，更需要在每次彎道與彎道間的極快加速過程中，找到最佳的煞車入彎點，雖然相較於過去老派鋼炮，Focus ST 6MT 的車尾是穩定了不少，但相對 Focus ST Wagon 稍微浮動的後軸，讓過彎不再只有一種絕對路線，你可以不斷的嘗試，找出你與 Focus ST 6MT 最對味、最契合的那條絕美弧線。
Focus ST 6MT 端出的好料，還不僅如此，透過 Anti-lag system 的協助，減少了渦輪遲滯的現象以外，更讓車尾的排氣聲浪炮聲連連，無需任何改裝之下，就可從體感與聽覺雙管齊下的滿足熱血車主駕馭渴望。相信我，若你好此道，在不影響其他用路人的前提上，你絕對可以百玩不膩，直到油燈亮起。
當然，Focus 家族包含 Focus ST 成員在內的高 CP 值，也在 Focus ST 6MT 身上完全展露而出，駕駛眼前的 12.3 吋全數位儀表板、中控台上整合 SYNC 3 車機系統的 8 吋觸控螢幕、B&O 音響、HUD 抬頭顯示器、前座兩張 RECARO 跑車座椅、無線充電板、全景大型天窗、旭日之刃 LED 頭燈，再加上 ST 家族專屬的車身銘牌、真皮平等方向盤、迎賓踏板、黑頂篷等個性妝點，還有 Ford Co-Pilot360 Technology 全方位智駕科技的輔助，手排車型也有 ACC 功能，說真的，在 Focus ST 6MT 的座艙內，真的找不到什麼可以挑惕的缺點。
比自排車款還多出一萬元的售價，雖然買到的是更累人的駕駛過程，但所換得的樂趣，絕對超乎這帳面上的金額數字，無論你是首次踏入鋼炮領域的初生之犢，還是忘了手排鋼炮樂趣的中年大叔或大姐，坐進 Focus ST 6MT，你的駕馭人生，都會開啟一段精彩無比的旅程。