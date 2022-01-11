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效果堪比仙丹神藥！Ford Focus ST 6MT 讓人回到青春的狂傲年代

▲ 效果堪比仙丹神藥！Ford Focus ST 6MT 讓人回到青春的狂傲年代
▲ 效果堪比仙丹神藥！Ford Focus ST 6MT 讓人回到青春的狂傲年代

2GameSome - 有車賞

2022-01-11 10:55:00

踩下離合器、順勢排入檔位，透過機械結構的連結，感受人與車最純粹的對話；再加上猛爆的性能、路感不扭捏的直接傳遞，這手排鋼砲就是有這種魔力，這種比任何仙丹神藥更強烈的回春效果，縱使你已經是像我非休旅車不開，或是非旗艦房車後座不坐的中年大叔，這回春妙方一服下，那年輕時非檔車不騎、非手排車不開的堅持，立刻讓人重回年輕，回到那熱血至上的狂妄年代。

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試駕車款為 Ford Focus ST 6MT，建議售價為 138.8 萬。
試駕車款為 Ford Focus ST 6MT，建議售價為 138.8 萬。
說也巧合，2021 年僅試駕過兩台手排鋼砲，一是一車難求的 Toyota GR Yaris，另一則是此次主角 Ford Focus ST 6MT 手排版本，撇開輕型商用領域不談，這兩品牌也剛好就是 2021 年台灣汽車市場最受歡迎的前三大品牌之二。或許也正說明了除了在主流的休旅車領域滿足市場需求外，也沒忘了照顧非主流的愛車人，才是得民心的作法。和泰汽車與福特六和之策略，是巧合也值得鼓掌。

繼F ocus ST、Focus ST Wagon、Focus ST Wagon SLS 之後，第四次試駕到 Focus ST 家族成員，但此次依舊是滿腔期待，那多出的離合器踏板與 ST 碳纖維紋路排檔頭（首批 30 輛專屬交車禮），當然就是關鍵。

 ST 碳纖維紋路排檔頭為首批 30 輛專屬交車禮。
 ST 碳纖維紋路排檔頭為首批 30 輛專屬交車禮。
熟悉的 2.3 升渦輪增壓汽油引擎，以輾壓所有 200 萬內鋼炮對手的 280ps 最大馬力與 42.3kgm 最大扭力，給予了每次油門踩踏時那深陷座椅內的加速推力，且透過毫不拖泥帶水的六速手排變速箱傳遞，仿若那引擎腹內的能量，迫不及待的想要直接灌輸到前輪上。這就是手排變速箱的魅力！握著排檔桿，你仿若直接把手伸進了車輛動力傳輸鏈之中，你掌握著這動力鏈的脈搏、起伏，想要心跳爆表，還是想要規律跳動，全數掌握在你的右手，且那從變速箱所傳來的震動，更直接了當的說明這車輛動力心臟的生命力，那種人車緊密相連的魔力，就是 Focus ST 6MT 更勝其他家族成員的魅力。

搭載 2.3 升渦輪增壓汽油引擎，具備 280ps/5500~6000rpm 最大馬力與 42.3kgm/1600~3000rpm 最大扭力輸出。
搭載 2.3 升渦輪增壓汽油引擎，具備 280ps/5500~6000rpm 最大馬力與 42.3kgm/1600~3000rpm 最大扭力輸出。
搭配六速手排變速箱，原廠數據顯示 0~100km/h 加速過程僅需 5.7 秒，比自排車型的 6 秒還快。
搭配六速手排變速箱，原廠數據顯示 0~100km/h 加速過程僅需 5.7 秒，比自排車型的 6 秒還快。
更棒的是，Focus ST 6MT 的魅力，沒有那高不可攀的門檻，油門與轉速的高度契合、排檔與離合器兩者皆容易拿捏的行程與接點、更有著電腦聰明的協助 Rev-matching 退檔補油的動作，甚至連彈射起步都有 Launch Control 模式幫忙，你只要有基本的手排操作邏輯，在車外聽起來就好像功力增加三成的駕馭老手般泰然自若。雖然我不會說開著 Focus ST 6MT 在塞車的街道上遊車河是輕鬆自然的事，但應該也比很多人想像中容易不少。

動態行車模式設置於方向盤上，也可以透過「S」模式的快捷鍵，迅速切換到更進階的運動模式。
動態行車模式設置於方向盤上，也可以透過「S」模式的快捷鍵，迅速切換到更進階的運動模式。
開啟  Launch Control 模式後，轉速會自動限制在約莫 3000rpm 最適轉速區間，放開離合器後，車輛就會以最快速度加速往前。
開啟  Launch Control 模式後，轉速會自動限制在約莫 3000rpm 最適轉速區間，放開離合器後，車輛就會以最快速度加速往前。
操控面的容易，或許就是為了讓駕駛可以更專注的面對那動力全數爆發、用力丟入彎道時車身與 G 力對抗的狀態。當你費盡全力催鼓這強悍的力道，你需要花費些氣力與躁動的方向盤對抗，更需要在每次彎道與彎道間的極快加速過程中，找到最佳的煞車入彎點，雖然相較於過去老派鋼炮，Focus ST 6MT 的車尾是穩定了不少，但相對 Focus ST Wagon 稍微浮動的後軸，讓過彎不再只有一種絕對路線，你可以不斷的嘗試，找出你與 Focus ST 6MT 最對味、最契合的那條絕美弧線。

每次油門踩踏時都可感受那深陷座椅內的加速推力。
每次油門踩踏時都可感受那深陷座椅內的加速推力。
相較於過去老派鋼炮，Focus ST 6MT 的車尾是穩定了不少，但面對極限時仍有蠢蠢欲動的樂趣。
相較於過去老派鋼炮，Focus ST 6MT 的車尾是穩定了不少，但面對極限時仍有蠢蠢欲動的樂趣。
Focus ST 6MT 端出的好料，還不僅如此，透過 Anti-lag system 的協助，減少了渦輪遲滯的現象以外，更讓車尾的排氣聲浪炮聲連連，無需任何改裝之下，就可從體感與聽覺雙管齊下的滿足熱血車主駕馭渴望。相信我，若你好此道，在不影響其他用路人的前提上，你絕對可以百玩不膩，直到油燈亮起。

透過 Anti-lag system 的協助，減少了渦輪遲滯的現象以外，更讓車尾的排氣聲浪炮聲連連。
透過 Anti-lag system 的協助，減少了渦輪遲滯的現象以外，更讓車尾的排氣聲浪炮聲連連。
當然，Focus 家族包含 Focus ST 成員在內的高 CP 值，也在 Focus ST 6MT 身上完全展露而出，駕駛眼前的 12.3 吋全數位儀表板、中控台上整合 SYNC 3 車機系統的 8 吋觸控螢幕、B&O 音響、HUD 抬頭顯示器、前座兩張 RECARO 跑車座椅、無線充電板、全景大型天窗、旭日之刃 LED 頭燈，再加上 ST 家族專屬的車身銘牌、真皮平等方向盤、迎賓踏板、黑頂篷等個性妝點，還有 Ford Co-Pilot360 Technology 全方位智駕科技的輔助，手排車型也有 ACC 功能，說真的，在 Focus ST 6MT 的座艙內，真的找不到什麼可以挑惕的缺點。

旭日之刃 LED 頭燈具備智能動態照明系統與水平調整功能。
旭日之刃 LED 頭燈具備智能動態照明系統與水平調整功能。
235/35 ZR19 霧黑競速鋁圈搭配 Michelin Pilot Sport 4S 跑胎。
235/35 ZR19 霧黑競速鋁圈搭配 Michelin Pilot Sport 4S 跑胎。
開門時會自動伸出的防撞擋板，可減少車門外緣的碰撞傷害。
開門時會自動伸出的防撞擋板，可減少車門外緣的碰撞傷害。
座艙配置與自排車型大抵相同。
座艙配置與自排車型大抵相同。
ST 專屬迎賓踏板與地毯。
ST 專屬迎賓踏板與地毯。
 12.3 吋全數位儀表板。
 12.3 吋全數位儀表板。
整合 SYNC 3 車機系統的 8 吋觸控螢幕。
整合 SYNC 3 車機系統的 8 吋觸控螢幕。
B&O音響，具備 9 支喇叭與一具重低音喇叭。
B&O音響，具備 9 支喇叭與一具重低音喇叭。
配備有無線充電板。
配備有無線充電板。
前座兩張 RECARO 跑車座椅，皆採手動調整。
前座兩張 RECARO 跑車座椅，皆採手動調整。
後座並無空調出風口為可惜之處。
後座並無空調出風口為可惜之處。
標準乘坐狀態下後廂容積為 341 公升，後座椅傾倒後可擴充至1320 公升。
標準乘坐狀態下後廂容積為 341 公升，後座椅傾倒後可擴充至1320 公升。
比自排車款還多出一萬元的售價，雖然買到的是更累人的駕駛過程，但所換得的樂趣，絕對超乎這帳面上的金額數字，無論你是首次踏入鋼炮領域的初生之犢，還是忘了手排鋼炮樂趣的中年大叔或大姐，坐進 Focus ST 6MT，你的駕馭人生，都會開啟一段精彩無比的旅程。

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