食材便宜！為何小火鍋比便當貴？老饕曝主因認了：很合理
近日台灣迎來新一波寒流，火鍋成為全民最熱門的餐點，對此就有網友好奇問「憑什麼小火鍋比便當貴？」貼文一出立即引起熱議，不少網友點出關鍵在於成本：「有熬湯絕對比便當成本高」、「小火鍋飯、飲料、冰淇淋吃到爽，有些還有涼麵」。
編輯中心/綜合報導
2022-01-11 11:02:03
該名網友今（11）日在PTT發文，他以「憑什麼小火鍋比便當貴？」為題，表示現在小火鍋普遍價格落在120到140元之間，不過便當無論食材、烹調方式都複雜得多，也需要更多人力，售價卻比較便宜，讓他好奇問：「憑什麼小火鍋貴20～30塊？有吃貨鄉民可以解惑嗎？」
貼文一出，網友紛紛留言，「你自己開就知道，我附近佛心店家150也是開到受不了，直接頂讓換人開」、「便當可以一次煮大量菜慢慢夾」、「翻桌率來講的確火鍋慢非常多啦」、「小火鍋一人煮一鍋，便當的菜是一次做幾十人的份」、「最笨就是賣便當，備料最多利潤最少」、「人工吧，火鍋要一鍋一鍋做」。
不過，也有網友點出關鍵在於成本，「有熬湯絕對比便當成本高」、「湯頭是不用錢膩」、「火鍋可以內用白飯吃到飽啊」、「飲料、冰淇淋吃到飽」、「小火鍋飯、飲料、冰淇淋吃到爽，有些還有涼麵」、「飲料冰淇淋飯吃到飽啊」。（編輯：賴禹妡）