面試履歷表被保存！過來人秒懂「人資話術」：不用期待了
面試時，勞方所說的話都會讓求職者想解讀背後含義，近日就有網友表示，他去面試後，人資事後通知這個職缺已經找到適合人選，不過他的履歷表被公司保存下來，日後會優先錄取，讓他好奇是否還有機會爭取職缺，貼文一出，網友紛紛搖頭勸：「之前遇過，後來完全沒下文，所以不要浪費時間去找其他的吧」。
編輯中心/綜合報導
2022-01-11 12:11:37
該名網友昨（10）日在Dcard中貼文，他以「履歷表被保存」為題，表示他面試完之後，人資通知他這份工作已經有適合人選，不過他的履歷有被保存下來，未來若有適合缺額會優先考慮，讓他一頭霧水問：「是真的有保留還是只是場面話而已？求各人資解答～我只有一面而已，未來二面的人都不行上班就輪到我的意思？」
貼文一出，網友紛紛留言，「聽聽就好，翻譯過來就是除非沒得選不然不會找你」、「紙本offer才是真的，其他都是屁」、「場面話，那是感謝函範本」、「就是不予錄用的好聽版本」、「意思是如果他們一直找不到人，沒魚蝦也好就錄取你」。
也有網友建議原PO無須理會，繼續找適合職缺，「官方說法～不用想太多，繼續找工作吧」、「之前遇過，後來完全沒下文，所以不要浪費時間去找其他的吧」、「場面話吧，沒收到錄取通知都不算數，繼續找吧」、「直接找下一間」。（編輯：賴禹妡）