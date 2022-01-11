百元理髮賺什麼？內行曝「獲利真相」秒懂：難怪分店狂開
在許多大賣場裡都還能看到百元理髮的蹤跡，只需投入100元，就能享受剪髮服務，不過有網友好奇，這種百元快剪到底是如何賺錢？貼文一出，有網友認為關鍵在於「以量取勝」：「以量制價啊，我常去的百元理髮裡面五個座位全開，偶爾平常日下午都還要排隊等！」
編輯中心/綜合報導
2022-01-11 15:13:45
該名網友今（11）日在PTT貼文，他以「百元理髮在賺什麼？」為題，表示家裡附近有間百元理髮，是名年輕人開的，裡頭就只有理髮師及助理兩人，一個客人大約只理10分鐘的頭，扣除店租、人力成本等，月薪只剩4萬5000元，讓他好奇問：「怎麼還能開那麼多家？百元理髮是怎麼賺錢的？」
貼文一出，網友紛紛留言，「理髮只是基本，燙頭髮染髮有的沒的貴就好啊」、「就只是去理平頭而已，學生沒差」、「其實燙染才是真賺」、「百元會不會剪細不細心要挑人」、「一開始自己剪，生意上軌道了就請人，時間空下來又可以去開新店吧」。
也有網友認為，百元理髮賺錢的關鍵在於「以量取勝」，「竹北過年一堆人去剪還會請專門洗頭的，讓剪頭的多剪幾顆，剩下排隊洗頭」、「以量制價啊，我常去的百元理髮裡面五個座位全開，偶爾平常日下午都還要排隊等」。（編輯：賴禹妡）