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第一波水逆來襲！4星座竟「遇水則發」　財運爆棚荷包滿

▲小孟老師指出，在這波水星逆行期間，有4個星座財運將會非常旺盛。（示意圖／shutterstock）
▲小孟老師指出，在這波水星逆行期間，有4個星座財運將會非常旺盛。（示意圖／shutterstock）

編輯中心/綜合報導

2022-01-11 16:41:44

新的一年開始，第一波水星逆行落在1月14日到2月4日之間，會從水瓶座一路逆行至摩羯座結束，不過命理專家小孟老師指出，在這波水星逆行期間，有4個星座財運將會非常旺盛，荷包累積滿滿財富，擺脫過去貧苦的生活。 

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12星座八月財運最好運的前五名（圖/shutterstock）
▲第一波水星逆行落在1月14日到2月4日之間，會從水瓶座一路逆行至摩羯座結束，不過有4星座財運會非常旺盛。（示意圖／shutterstock）
TOP4 獅子座 

恭喜獅子座的朋友們，水逆最好的就是財運了，一向愛好自由的你們，去年不得不為生活做很多犧牲。元月份在家庭運勢提升的影響之下，不再為家庭事務煩惱，同時延續去年底接收到的四方財水，而能在工作上更加賣力，使得本業收入大為提升，也為2022年揭開全新活絡的財庫。但要注意的是因為工作太忙，請顧好自己的健康。 

TOP 3 處女座 

在水逆期間處女座人生走到了全新的階段，慢慢擺脫了去年的不順遂。此外你還能受到貴人的相助，加上本身的工作運極旺，有機會讓你的財運，開創一個紅盤，再加上偏財運頗旺，正偏財皆有盈利。 

TOP 2雙子座 

雙子座風水輪流轉，運勢開始反轉了，趁著水逆期間開始慢慢上揚，本周起可說是為了工作忙到不可開交，能者多勞就是在說你們呀！業績工作量開始增多，為了把去年的錢賺回來的雙子座，真是辛苦了！本業之外的偏財運勢也格外活絡，順勢的把財運也拉升了。 

TOP 1雙魚座 

雙魚座個性堅忍不拔，似乎不把2021年艱困的日子看在眼裡，趁著1月分水逆期間，你們將把儲存已久的能量開始爆發，財運改頭換面，心情也開始放鬆愉悅。加上始終持續的努力，也因此財運依舊在水準之上，為自己的荷包累積了豐厚的財富。（編輯：賴禹妡） 

【本文獲臉書粉絲團《小孟老師星座塔羅牌之清水孟》授權，版權所有，非經授權不許轉載】 

※【NOWnews 今日新聞】提醒，民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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