哪齣台灣鄉土劇最經典？網推這部紅翻天：台詞人人都會念
台灣鄉土劇眾多，許多人下班、下課一回家，就必須和家人準時坐在電視前收看播出，深怕錯過一集，就有網友詢問眾人，台灣的哪一部鄉土劇是大家心中之最，貼文一出引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2022-01-11 15:56:53
原PO於PTT上以「最經典的台灣鄉土劇是哪一部？」為題發文，認為小時候最紅的是飛龍在天，後來接力播出有世間情、愛、夜市人生等等，而民視和三立算是鄉土劇電視台中最競爭的兩台，而原PO覺得最經典的是飛龍在天和夜市人生，因為許多笑梗沿用至今，像是恰恰爆橘拳、麥摳被貨車撞飛等等，於是詢問「哪一部才是最經典鄉土劇？」
經整理留言，眾人最推舉的是2002所播的《台灣霹靂火》，其首播集數高達285集，其中劉文聰的台詞在民眾間嚷嚷上口，例如「我若是不爽，我就想要報仇」、「我家裡還有好幾桶汽油、好幾盒番仔火，你如果把我惹火了，我就送你一桶汽油、一根番仔火，另外多送你一個雞蛋糕」。網友回覆「霹靂火？」、「最紅的應該是台灣霹靂火，雖然都是拖戲」、「霹靂火+1」、「霹哩火吧！一支歡拉惠、歌喪哩擠湯key」、「霹靂火吧？連變臉都寫進去」。
其他網友也推舉出許多鄉土劇經典「意難忘」、「民視的親戚不計較」、「飛龍在天算開啟八點檔大拖戲時代的始祖」、「星星知我心」、「劉伯溫？」。（編輯：李惠婷）