養生木耳怎煮最讚？網曝「關鍵2步」逼出膠質：滑順好喝
木耳可以涼血、止血、益氣補血，還有降低膽固醇、血脂肪的功用，許多家庭執勺者便會買回家，自己動手做出好喝、養生的木耳湯，可有網友表示自己怎麼煮都無法煮出「勾勾」的黏稠口感，詢問眾人是否有解法，經整理網友留言，有兩個步驟必須注意，成功後即能享用美味滑順的湯品。
編輯中心/綜合報導
2022-01-11 16:23:20
原PO於臉書社團《爆系知識家》中發文，說明自己想用白木耳煮紅棗甜湯，可怎麼煮都無法煮出店裡販賣的黏稠滑順感，故想詢問眾人有何解法，「300克的木耳+800c.c.的水，鍋外放兩碗水，燉第二次後再放紅棗，一樣兩碗水，做法有錯嗎？」
經整理網友的熱情分享，最重要的2個步驟分別為把木耳切成細碎小塊，第一次進鍋煮時加少許水，待水滾後再加，重覆此動作多次「把木耳打碎或切碎再續煮一下就會出膠了」、「要碎比較快煮出膠」、「木耳泡軟、切小塊熬煮，水先不多，每次滾水再加水，才會出膠」、「水有點多了點！應該要慢慢加」。
其他網友也提供自己的煮法「用小火煮久一點就會出膠了」、「打成汁」、「我老婆用壓力鍋煮的就很膠了....」、「我用電鍋3杯水讓他燉,就出膠了！中藥店老闆教我的~」、「如果一開始就放糖的話，好像就比較難勾勾」。 （編輯：李惠婷）