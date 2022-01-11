臺大開發醫療專利時尚運動衣 技轉簽約造福透析病友

臺大醫院雲林分院與華進實業今日簽約，將集結護理師醫療經驗，專為透析病友研發的「醫療專利」時尚運動衣技術轉移，期許打造舒適便利且兼顧安全的多功能透析機能服，造福更多透析病友。華進實業進一步宣布，此款醫療專利的時尚運動衣，將獨家委由腎食堂代理上市。

我是廣告 請繼續往下閱讀

研發人代表虎尾院區血液透析室林怡岑護理長表示，透析病友最常面臨的困擾，不是不熟悉儀器操作，而是穿著上需要配合儀器管路與消毒，若當天穿著不合適的服裝，衣領長達 4 小時拉扯，絕對是非常不舒服。

有鑑於此，團隊護理師們發揮實驗精神，想為病友開發一款衣服，以解決病友煩惱。林怡岑說，一開始他們是到菜市場買一件 100 元的 POLO 衫進行改造，經過醫師及護理師一次次討論與修改，再加上腎友的試穿返饋，終於有個完美的機能雛型，能夠幫助透析病友解決血液透析和腹膜透析的基本需求，讓他們很有成就感。

▲臺大雲林分院醫護團隊開發醫療專利時尚運動衣，今簽約技轉造福更多透析病友。（圖／腎食堂提供）

黃瑞仁院長表示，研究和追求卓越是臺大的精神，同仁的智慧財產我們有責任有予以保護，因此在 110 年提出專利申請，並受邀參加臺灣醫療展。他強調，很高興看到這個以病人需求作為出發點，成功進行研發的作品即將上市。

華進實業楊淑惠小姐表示，本計畫自 108 年 3 月到雲林與醫護人員洽談製作，看到第一代的樣衣。從這兩款服裝一開始討論，一次樣、二次樣到前導測試樣，布商與承製商提供優質的布料、製工技巧，而醫護人員提出臨床經驗，再加上病患穿著後的意見回饋，過程嚴謹而慎重。

她笑說，從看到第一件很土的樣衣，一開始命名“魔術衣”，到現在命名「醫療專利」時尚運動衣，賦予它的是大家共同努力心血。這款集結護理師醫療經驗與想法的多功能機能衣，為服裝賦予不一樣的意義。

團隊一員楊豐榮醫務特助指出，本研發主要目的是開發一種多功能透析機能服，能提供較佳及兼具隱私的開啟範圍，並提供更大的無菌消毒範圍，及後續血液透析之作業，兼具保護病友於非透析期間穿著的隱私，提昇病友之尊嚴。另外，同時發展腹膜透析版本的透析機能服，除了可以提供腹膜透析患者使用，也可以提供腹部手術患者或腹部的袋子加上黏貼式暖暖包，提供更多方應用。