男星遇低潮失眠3個月　抑鬱嚴重健康亮紅燈

歌手黃奕儒Ezu今（11）日舉辦新專輯《青空》媒體餐敘，他近來跟上流行把手機桌面換成日本藝人美輪明宏照片藍色版本，希望能藉此增加整體運勢。被問是不是迷信的人，他表示：「只要在錄音室待超過一點，我就有一種直覺，不能繼續錄製下去。」自己去錄音室會配戴佛珠去，有安心作用。
記者吳雨婕/綜合報導
2022-01-11 19:31:01｜2022-01-11 19:51:57
黃奕儒笑說自己很容易招惹怪事，國中爺爺去世那天出殯完，忽然有一台車騎過來，那個人直接下車拿一個斧頭往車前窗砍、再往車後窗砍，媽媽說趕緊開走，對方還從後面追上來，「那個時代沒有行車記錄器，我坐在後面被碎玻璃割傷手！」在2年前也曾發生過離奇的事情，「那時候住地下室，彈吉他唱歌不怕吵、超自由，有次半夜聽到門外柵欄鬆動的聲音，發現門有被轉動，從我旁邊窗戶對到眼，在半夢半醒之中，趕緊報警、拿棒球棍保護！現在回想滿驚險的。」
2年沒推出專輯的他，坦言這期間遇到撞牆期，「演出被取消、計畫被迫改變，因為疫情經濟上也跟著受到影響，長時間處在迷茫的狀態，然後健康狀況也滿差，不管心理、生理都滿差的，體重掉到只剩58公斤，心情上也比較抑鬱，還失眠長達3個月。」他直言低潮時，一度懷疑要不要繼續做音樂，「好像沒有那麼被需要、還會有人聽我的音樂嗎？滿多懷疑自己的問題。」