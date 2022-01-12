17分鐘私密影片遭外流！李靚蕾怒轟王力宏：身心不健全
男星王力宏歷經婚變風波後，日前發佈聲明表示會暫時退出演藝圈，原以為事件就此落幕，沒想到前妻李靚蕾昨（11）晚深夜再度發布長文，怒控王力宏帶3名黑衣男來家裡，甚至將和孩子對話的17分鐘私密影片內容傳給不相干人士，擅自曝光了孩子的長相，認為王力宏已經身心不健全，過去的道歉也僅是檯面上道歉。
編輯中心/綜合報導
2022-01-12 06:54:56
李靚蕾指出，兩人的孩子早被王力宏捲入這場風暴中，某次視訊王力宏明知樓下全是媒體，卻還試圖說服孩子到1樓，嘴上安撫「媒體都在樓下拍攝，但沒有關係啊，爸爸不怕，你們就讓他們拍」，背後卻是為了挽回自己名利，而不顧孩子的安危及處境。
李靚蕾更爆料，王力宏未經她及孩子們的同意，私下將和孩子對話的17分鐘私密影片內容傳給毫不相干的人，問及此舉動機王力宏也說不出原因，卻擅自就曝光兩人孩子長相和隱私，「我們的孩子們長相從未曝光過，這也是他們可以繼續安穩生活，不會因此受到任何霸凌或打擾的原因」。
而對於王力宏對外宣稱現階段最重要就是孩子，李靚蕾直言「一樣，我有聽到，沒有看到」，反之王力宏眼裡根本只有自己，「我發現一個身心不健全的爸爸比缺席的爸爸更可怕，真心希望你可以覺醒，不要一錯再錯」，也強調他種種脫序行為已經不是一個健全的人會有的表現，為了孩子，建議王力宏正視自己的問題，並接受專業的協助。（編輯：賴禹妡）