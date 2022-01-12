順路載同事回家遇車禍！駕駛判賠400萬 網嘆：不敢載人
對於開車的人來說，可能會因為一片好心，而順路載同事或好友，但近日，卻有一名男子下班時，讓同事搭了順風車，不料在路上卻不慎自撞，導致同事當場死亡，而同事家人則向駕駛求償，最終法院判駕駛需賠償近400萬台幣。
編輯中心/綜合報導
2022-01-12 14:17:54
根據 《和訊新聞》報導，廈門海滄區法院近日審理了，當地一起順風車糾紛案，戴姓男子下班時，因自己有開車且又順路，因此便讓同事搭了順風車，不料行駛過程卻突然自撞路邊牆壁，導致同事當場死亡。
事後同事家屬向戴姓駕駛求償近560萬台幣，但法院認為，事故車輛非公司用車，且駕駛並未向同事收取搭車費，從事故判定書中，也沒有發現戴姓駕駛有存在故意，或是明顯重大過失的情形。
因此法院判定戴姓駕駛只需要承擔70%的賠償責任，最終賠償近400萬台幣，該案例也引發網友熱議，紛紛表示「以後讓同事搭車需要簽生死免責協定」、「更不敢載人了」、「人變冷漠是有原因的」、「真的是好心沒好報」。
但也有網友認為，「誰能在大馬路上一頭撞牆， 這麼大失誤造成同事死亡當然要賠」、「賠償主要是因為開車的那位撞牆，害同事撞死了，開車的雖然不是故意的，可是還是存在過錯」。（編輯：鍾怡婷）