蕾神之槌再起！美女醫「列3點」秒站邊 怒轟：不噁心嗎
李靚蕾沉默數週後，昨（11）日再度po文控訴，王力宏以要看小孩的名義，帶著三名陌生男子企圖硬闖家中，更要求李靚蕾拆除監視器。貼文曝光後引發熱議，部分網友質疑「蕾神絕非善類」，對此，美女醫師吳欣岱列出3點分析，聲援李靚蕾「想不到任何理由不站在女方這邊」
編輯中心/綜合報導
2022-01-12 15:27:04
吳欣岱表示根據自己對於社會輿論的觀察，一件事情無論對錯，在事件剛發生風向一面倒後，總會有人習慣性地想提出「跟其他人不同」的觀點，透過自己的經歷來證明，李靚蕾「可憐之人必有可恨之處」，亦或是用結果論反推，「王力宏名聲一敗塗地，蕾神也絕非善類」。
但她認為，先不論這些毫無根據的推測，光是從雙方的描述可看出三點：
一，蕾神邏輯清楚很多且面對檢視遊刃有餘；王力宏的聲明訴諸情感和性別刻板印象背後的影射為多（他意思就是我是男性所以我要承擔罵名，簡單幾句話把XY染色體全拖下水）。
二，婚後出軌事實存在。
三，陪伴孩子的時間明顯女大於男。
吳欣岱表示光從這幾點來看，就找不到任何理由不站在李靚蕾這邊，最後她更直言，有人說李靚蕾毀了王力宏，但如果李靚蕾講的都是實話，毀了王力宏的是他自己，最後她怒轟腦粉「周圍一堆人順著白馬王子人設演偶像劇，不噁心嗎？」。（編輯：鍾怡婷）