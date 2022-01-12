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生日蛋糕被媽媽「插滿課本」！11歲男孩一看痛哭　網罵翻

▲日前在中國大陸，就有位媽媽將兒子的生日蛋糕「插滿課本」，後者一看見就開始嚎啕大哭。（圖／翻攝微博）
▲日前在中國大陸，就有位媽媽將兒子的生日蛋糕「插滿課本」，後者一看見就開始嚎啕大哭。（圖／翻攝微博）

編輯中心/綜合報導

2022-01-12 18:01:04

不少人都會選擇在生日時，製作特殊的生日蛋糕給予當事人驚喜。不過日前在中國大陸，就有位媽媽將兒子的生日蛋糕「插滿課本」，後者一看卻開始嚎啕大哭，詳細經過也引發爭議。

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綜合陸媒報導，中國江蘇省徐州市一名張媽媽，原本打算訂製一顆皮卡丘造型的生日蛋糕，給即將度過11歲生日的兒子，不過眼見期末大考來臨，兒子卻不看書，依舊天天玩電動，讓她決定將皮卡丘蛋糕改成特製款的「讀書蛋糕」。

到了生日當天，11歲兒子原本滿心期待能看到屬於自己的皮卡丘蛋糕，卻沒想到送來的竟是插滿數

▲生日蛋糕被「插滿課本」，11歲小壽星一看到就開始嚎啕大哭。。（圖／翻攝微博）
▲生日蛋糕被「插滿課本」，11歲小壽星一看到就開始嚎啕大哭。。（圖／翻攝微博）
學、英文等課本封面的「讀書蛋糕」，上方更寫著「地球一天不毀滅，你都得寫作業」，讓壽星當場崩潰開始嚎啕大哭。

家人也在一旁拍下整個過程，後續更被媒體報導，張媽媽也表明初衷「是想讓兒子好好複習、好好準備考試」，但多數網友則不買帳，紛紛痛批「要就別過生日，過就認真過，噁心孩子幹嘛」、「玩遊戲的時候不管，吃蛋糕的時候讓他哭，真的不會教」、「成年人惡趣味，就不能讓孩子好好開心一天，過個生日給這麼大壓力」、「孩子生活態度應該要導正，但不是用這種惡趣味的方式」。（編輯：潘毅）

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