王力宏為何帶3男返家？他揭「1理由解套」全場跪：有道理

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貼文一出，就引來不少鄉民熱議，「明天到公關公司報到」、「還真的有可能= =」、「律師：帶去第三人協同 力宏：帶三人協同，沒毛病」、「宏宏應該聘請你的！」、「公關公司來看！我覺得這篇好像可以解套」、「有道理哈哈哈哈」。
不過，也有網友打臉表示「中文的『第三人』就從英文『third party』來的」、「騙肖，小時候玩遊戲都知道要找公正第三人」、「王在華人圈工作20幾年，中文有這麼差嗎」。
根據《ETtoday星光雲》報導，李靚蕾昨日發長文控訴後，王力宏所屬公司宏聲則強硬回應「如果李女士握有任何證據，請直接提告，讓司法解決問題，而不是一再利用媒體和輿論興風作浪！」甚至透露這3名男子的身份分別為服務夫妻倆12年的生活助理，及在職11年的資深員工，還有王力宏的貼身保全，且向媒體透露是她拒絕王力宏要求帶黑人、范范夫妻倆陪同的提議。
對此，李靚蕾也打臉表示「結婚才8年，竟然會有一個12年的『夫妻』生活助理？？」 且指出該名助理是王的私人助理，「受你雇用、長期聽命於你，對你唯命是從的男子」，也強調當下已報警。且針對拒絕黑人夫妻檔陪同一事，據《ETtoday星光雲》報導，她則解釋「力宏從來沒有直接跟我（或是透過美國調解師）提出黑人，范范，或律師陪同看小孩的要求，只有在探視當天的凌晨12:30透過美國調解師傳達希望帶兩位男性工作人員前來，我當時覺得我一個女生面對他們這麼多男生，有安全顧慮所以拒絕了。」（編輯：陳雅雲）