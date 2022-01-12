蕾神盡心護家庭！眾疑孩8歲已了然 網曝「媽辛酸內心」
蕾宏離婚之事延燒至今，昨（11）日李靚蕾深夜再發長文，指控王力宏無端帶三名男子硬闖吾疆，此舉嚇壞李靚蕾與三個孩子，李甚至手一直發抖至晚上都停不下來。就有網友發文認為，李靚蕾盡心想維持王力宏在孩子心中的形象，可兩人最大的女兒已有八歲，懷疑她對父母之事略有了解，李為何還要苦心隱瞞，此文引來眾多網友回覆，並推測離婚媽媽可能會有的辛酸內心。
編輯中心/綜合報導
2022-01-12 21:08:51
原PO於PTT上以「王力宏女兒已經八歲了」為題發文，表示從蕾神近日文中能發現，她仍對女兒營造爸爸很愛她們的氛圍，並強調希望王力宏給她們一個健全家庭，可此事雖對外界來說只曝光幾個月，對孩子們來說卻已發生多年，且她們最大的女兒於2014年出生，現年已有8歲，經過媒體、同儕的熱烈討論，原PO不認為李靚蕾能瞞過小孩，且事已至此，為何還會期待王回來成為愛家好男人「看一個男人渣了八年竟然還有期待？到底為什麼？」
對此議題網友正反兩面意見互相交鋒「因為渣男不等於不能當好爸爸阿」、「你真不懂嗎? 他大女兒是在兩人感情最好的時候出生，蕾神可以不要婚姻，但小孩還是要有父母」、「小孩是無辜的，性愛成癮，也可以是好爸爸吧」、「就在立人設啊。一方面要蕾錘，一邊要造好媽媽形象。但她女兒都八歲了，最好外面風風雨雨都不知道，就是鞭子、糖果我都要的意思。北風與太陽啊，她現在就是對王北風，對外人說自己太陽」、「她跟王就是撕破臉關係，不可能回到從前」。
部分網友則揣摩離婚媽媽的內心，認為即便夫妻二人離異，媽媽仍想維護孩子心中的健全家庭形象「蕾神是希望力宏在爲人父多用點心，爸爸還是很重要啊！對八歲小孩實話實說爸爸不愛你太殘酷。至少她不會營造爸爸是壞人，太多父母會把對伴侶的恨發洩小孩身上」、「她說王以前還會做做樣子，況且哪個小孩會對父母親的愛沒有期望，難道要李跟小孩說你爸一點都不愛你不想看你？如果我是李，我也會覺得王至少盡到一個好爸爸的責任，畢竟這個孩子也不是李一個人的....孩子很無辜」。 （編輯：李惠婷）