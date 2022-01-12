王力宏爆闖豪宅！國師「3天前神預言」被翻出 眾全發毛
藝人王力宏婚變風波越演越烈，前妻李靚蕾昨（11）日深夜發長文砲轟，指控王力宏帶著3名黑衣男硬闖吾疆，還要求先拔除監控才進屋，隨即引發外界震驚。據瞭解，「國師」星座專家唐綺陽老師於9日曾分析10日至16日的星座運勢，表示本周將是天王星逆的最後一週，但強調也是日冥合相的進行式，「世間也會有大事件，像是名人丶巨星隕落，或有生涯轉折大事如離職等事，有人有生涯重大決定。」如今王力宏又爆出爭議，讓人不禁聯想到國師的預言。
編輯中心/綜合報導
2022-01-12 21:07:21｜2022-01-12 21:28:44
唐綺陽於9日臉書上發文，表示本週是天王星逆的最後一週，最大的意義在於帶來逆轉，「於是劇情有了翻轉，出乎人們意料，其戲劇性、力道皆不可小看，想『推翻什麼、革命什麼』的人要把握機會，過年前來個逆轉勝，機會很大優。」
但唐綺陽解釋，天王星的轉折，對大眾來說也讓狀況丕變，呈現截然不同的意見、情境、局勢。且本週也是日冥合相的進行式，直到週日（1/16），非常適合斷捨離，正好進行年前大掃除，一定能順利整理好某些東西。但她也強調「世間也會有大事件，像是名人丶巨星隕落，或有生涯轉折大事如離職等事，有人有生涯重大決定。」
另外唐綺陽透露，水星將於週五（1/14）晚上七點正式逆行，指出「對某些『害怕起底』、有秘密的人來說，水逆就不那麼好玩了，因為可能被挖掘過去，或有不當言行的話，也容易被起底，形成一股輿論，導致不順。」
事實上，王力宏上月被李靚蕾毀滅式爆料後，唐綺陽曾因「過往的努力、辛苦，曾經的好與壞，都浮上檯面，成為金逆期間的話題，好的終於被發現，發現你如此努力，而受大家讚賞喜愛；不好的部分若被起底，效應也十分『殘酷』（因為合到冥王），有可能會『被切割』，一夕爆落，而且落得很徹底」一段精準預言，在網路上掀起討論。（編輯：陳雅雲）