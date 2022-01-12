台灣房東無極限！雅房上下鋪月租3500 網不忍了：認真嗎
不管是在外地工作或求學，相信許多人都有租屋的經驗，但租屋房事一直是不少人的煩惱，如何挑取好房屋也是一大難題。不過，就有網友翻出一位桃園房東在租屋網上出租「太空艙雅房套房電梯別墅」，且月租僅要3500元。但仔細一瞧格局，竟發現是類似青年旅館的上下鋪格局，讓鄉民不禁傻眼砲轟「台灣房東真的無極限啦！」
編輯中心/綜合報導
2022-01-12 21:34:24｜2022-01-12 21:39:00
原PO於PTT八卦板上發文，表示自己在網上發現桃園有房屋正在出租，但他卻不滿砲轟「這個吼！台灣房東真的無極限啦！自己都不會住的格局還想拿出去租人。」
他緊接著曬出照片，只見畫面中，該物件竟是提供上下鋪，而上下鋪床位多達10個，格局類似青年旅館，原PO見狀傻眼直喊「沒有書桌沒有衣櫃，家當還不能超過一個行李箱，否則沒地方擺，那我幹嘛不拿五千去租個小套房，有床有衣櫃有書桌加流理台= =」。
貼文曝光後，就引發不少鄉民不忍留言，「房東開始學香港了呢」、「一人一房間，這個太差了，感覺腳都伸不直」、「這個3500都嫌貴，只有900的價值」、「這哪是什麼雅房…廢到笑」、「青年旅館的裝潢還比較好看」、「這認真的嗎」。（編輯：陳雅雲）