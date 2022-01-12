「這2個食物」小孩不懂吃！網長大全愛爆：直接吃上癮
小時候因為種種原因，有許多食物都會被列入心中的黑名單，但時過境遷，長大後看似乎也不是這麼難以下嚥。就有網友詢問有哪些食物是眾人小時候很討厭，長大反而非常喜歡，貼文一出引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2022-01-12 22:14:57
原PO於PTT上發文，表示自己小時候絕對不吃茄子，因為其外表軟爛、顏色漆黑，完全不想碰它。長大後有一次不小心嚐到魚香茄子這道料理，一吃驚為天人、相見恨晚，往後看到菜單上有茄子的食物必點，故詢問「大家有什麼小時候不愛吃討厭吃，結果長大愛爆的食物嗎？」
經網友熱烈回應，苦瓜和茄子在眾人小時候的噩夢榜單中排名一、二，可長大後卻反而相當喜歡「苦瓜，小時候不敢吃，長大後愛爆苦瓜湯還有鹹蛋苦瓜」、「苦瓜跟皮蛋」、「茄子跟苦瓜」、「我也是茄子」、「茄子+1，聽說很難吃一直不敢試，長大後吃到上癮」、「茄子，有一次在外面吃飯想說夾一塊來吃吃看，意外發現是我媽的廚藝讓我以為茄子很難吃」。
其他網友也分享個人經驗「那必定是秋葵了，小時後覺得噁爆，長大覺得護胃又好吃」、「小時候被國小螢光咖哩荼毒，以為咖哩就是這樣可怕的東西，長大後才知道還是有很好吃的咖哩的」、「皮蛋..小時候覺得是屎…長大超愛皮蛋瘦肉粥皮蛋豆腐」、「花生，以前覺得只有老人才喜歡，喜歡吃之後眼淚就忍不住掉下來了」。 （編輯：李惠婷）