男友一摸胸部「人生絕望」！她活20年知真相 女生全崩潰
洗澡的時候會憂鬱、與親密愛人滾床也會憂鬱？如果妳有以上症狀，可就要注意了！近日一名女大生透露自己從國中時就發現，自己洗澡只要摸到胸部，就會有一種說不出的難過感，甚至後來與男友恩愛時，男友碰到她的胸部會產生絕望、噁心的感覺，直到前幾天得知真相的她，才知道自己竟然有「傷心乳頭綜合症」，引發廣大迴響。
編輯中心/綜合報導
2022-01-13 07:25:25
原PO在「Dcard」貼文指出「從大概國中的時候吧，有時候洗澡或幹嘛，摸到自己胸部的時候，就會突然有一種莫名的說不上來的難過感，甚至會有噁心跟一堆很負面的感覺，但我一直搞不清楚為什麼會這樣，以前也沒發現是因為摸到胸部引起的，活到20歲的前幾天......我突然發現有一個東西叫『傷心乳頭綜合症』」。
「大家好奇的話可以去查看看，第一眼看到覺得真的太荒謬，原來是真的有這種病嗎？想問每個女生都會有，還是只有一些人啊？直到現在男友恩愛摸我胸部，我都還是會突然有一種絕望超難過，外加噁心的感覺，雖然不會持續太久啦，但就覺得好神奇喔......」。
貼文一出，不少女網友紛紛回應「傻眼，真的長知識了，我也會這樣」、「看到這篇才想到自己好像也有這種感覺欸，長知識了」、「X的！過了二十年我現在才知道.....我好前一陣子還哭著跟我男友說我心理好像真的有病＝＝」、「好崩潰啊，原來我也有這種症狀....真的活20年才知」、「我也會＝＝洗澡揉到悲從中來」、「解開我心中多年的問號欸，以前很常有這種感覺欸」。
事實上，所謂傷心乳頭綜合症（Sad Nipple Syndrome）其實是一種心理疾病，患有這種病症的人在被觸摸乳頭區域的時候，會出現難過、憂傷、悲憤等一系列情緒反應，而且是男女都有患病的可能；目前並沒有準確的科學研究來表明患病原因，從生理的角度來看，致病的原因可能與人體內的催產素有關係，它會使人產生負面情緒。（編輯：張嘉哲）