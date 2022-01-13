COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

男友一摸胸部「人生絕望」！她活20年知真相　女生全崩潰

▲一名女大生透露自己從國中時就發現，自己洗澡只要摸到胸部，就會有一種說不出的難過感。（示意圖／getty圖庫）
▲一名女大生透露自己從國中時就發現，自己洗澡只要摸到胸部，就會有一種說不出的難過感。（示意圖／getty圖庫）

編輯中心/綜合報導

2022-01-13 07:25:25

洗澡的時候會憂鬱、與親密愛人滾床也會憂鬱？如果妳有以上症狀，可就要注意了！近日一名女大生透露自己從國中時就發現，自己洗澡只要摸到胸部，就會有一種說不出的難過感，甚至後來與男友恩愛時，男友碰到她的胸部會產生絕望、噁心的感覺，直到前幾天得知真相的她，才知道自己竟然有「傷心乳頭綜合症」，引發廣大迴響。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在「Dcard」貼文指出「從大概國中的時候吧，有時候洗澡或幹嘛，摸到自己胸部的時候，就會突然有一種莫名的說不上來的難過感，甚至會有噁心跟一堆很負面的感覺，但我一直搞不清楚為什麼會這樣，以前也沒發現是因為摸到胸部引起的，活到20歲的前幾天......我突然發現有一個東西叫『傷心乳頭綜合症』」。

「大家好奇的話可以去查看看，第一眼看到覺得真的太荒謬，原來是真的有這種病嗎？想問每個女生都會有，還是只有一些人啊？直到現在男友恩愛摸我胸部，我都還是會突然有一種絕望超難過，外加噁心的感覺，雖然不會持續太久啦，但就覺得好神奇喔......」。

醫師表示，巨乳症主要跟遺傳與飲食有關，胸部過大除會對健康造成影響，也容易造成心裡自卑。（圖／亞大醫院提供）
▲網友一查發現自己患有所謂「傷心乳頭綜合症」，讓她非常吃驚。（圖／亞大醫院提供）
貼文一出，不少女網友紛紛回應「傻眼，真的長知識了，我也會這樣」、「看到這篇才想到自己好像也有這種感覺欸，長知識了」、「X的！過了二十年我現在才知道.....我好前一陣子還哭著跟我男友說我心理好像真的有病＝＝」、「好崩潰啊，原來我也有這種症狀....真的活20年才知」、「我也會＝＝洗澡揉到悲從中來」、「解開我心中多年的問號欸，以前很常有這種感覺欸」。

事實上，所謂傷心乳頭綜合症（Sad Nipple Syndrome）其實是一種心理疾病，患有這種病症的人在被觸摸乳頭區域的時候，會出現難過、憂傷、悲憤等一系列情緒反應，而且是男女都有患病的可能；目前並沒有準確的科學研究來表明患病原因，從生理的角度來看，致病的原因可能與人體內的催產素有關係，它會使人產生負面情緒。（編輯：張嘉哲）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
近日桃機本土群聚擴大，面對即將到來的農曆春節，您是否會出遊？

近日桃機本土群聚擴大，面對即將到來的農曆春節，您是否會出遊？

繼續作答
即時
推薦閱讀