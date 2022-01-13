兒哭鬧「不想上學」要找媽媽！爸拿出1神物 他秒進教室
許多家長一定都曾遇過小孩上學前哭鬧、不想上課的情況；對此，就有一名爸爸發文，表示就讀幼稚園的兒子某天不願意上學，哭著找媽媽，讓他逼不得已只好拿出老婆的大頭照，豈料兒子看到照片後竟然就乖乖下車進教室，讓大批網友全笑翻。
編輯中心/綜合報導
2022-01-13 09:40:50
該名男網友在臉書社團《爆廢公社》發文，表示兒子某天早上哭著說「我要媽媽，不要上學」，無論他怎麼安撫，兒子就是不願意下車進教室；原PO實在沒辦法，只好在車上找看看有什麼東西能讓兒子心情好一點，豈料就這麼剛好找到一張老婆的大頭照。
原PO尷尬表示，他也不知道車上哪裡來的大頭照，不過神奇的事情是，當兒子將照片拿過去以後，就不哭鬧了，也願意下車進教室上課，讓原PO鬆一口氣之餘，也不禁懷疑「怎覺得哪裡怪怪的」？
貼文一出，網友全笑翻，不禁留言開玩笑「看照片都快落淚了，一看內文…」、「嗯…還沒看內文，想說單親辛苦了…結果….好吧，我想多了」、「拿反了，照片要向外」。
也有不少媽媽表示，家中的孩子也是如此，並大讚「給照片」這一招，真的很有效，「沒事的，我小孩還把我的大頭照貼在鉛筆盒上，說想我的時候可以看看照片」、「小女兒剛上一年級的時候也想帶我的照片去學校」、「我們的也會，抱著爸爸的照片大哭，我好想你！你快回來看我！」。（編輯：郭佩蓉）