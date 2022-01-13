COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

兒哭鬧「不想上學」要找媽媽！爸拿出1神物　他秒進教室

▲原PO表示讀幼稚園的兒子某天不上學，哭著找媽媽，讓他逼不得已只好拿出老婆的大頭照。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自unsplash）
▲原PO表示讀幼稚園的兒子某天不上學，哭著找媽媽，讓他逼不得已只好拿出老婆的大頭照。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-01-13 09:40:50

許多家長一定都曾遇過小孩上學前哭鬧、不想上課的情況；對此，就有一名爸爸發文，表示就讀幼稚園的兒子某天不願意上學，哭著找媽媽，讓他逼不得已只好拿出老婆的大頭照，豈料兒子看到照片後竟然就乖乖下車進教室，讓大批網友全笑翻。

我是廣告 請繼續往下閱讀
該名男網友在臉書社團《爆廢公社》發文，表示兒子某天早上哭著說「我要媽媽，不要上學」，無論他怎麼安撫，兒子就是不願意下車進教室；原PO實在沒辦法，只好在車上找看看有什麼東西能讓兒子心情好一點，豈料就這麼剛好找到一張老婆的大頭照。

原PO尷尬表示，他也不知道車上哪裡來的大頭照，不過神奇的事情是，當兒子將照片拿過去以後，就不哭鬧了，也願意下車進教室上課，讓原PO鬆一口氣之餘，也不禁懷疑「怎覺得哪裡怪怪的」？

▲原PO拿出老婆的大頭照安撫兒子。（圖／翻攝自臉書社團《爆廢公社》）
▲原PO拿出老婆的大頭照安撫兒子。（圖／翻攝自臉書社團《爆廢公社》）
貼文一出，網友全笑翻，不禁留言開玩笑「看照片都快落淚了，一看內文…」、「嗯…還沒看內文，想說單親辛苦了…結果….好吧，我想多了」、「拿反了，照片要向外」。

也有不少媽媽表示，家中的孩子也是如此，並大讚「給照片」這一招，真的很有效，「沒事的，我小孩還把我的大頭照貼在鉛筆盒上，說想我的時候可以看看照片」、「小女兒剛上一年級的時候也想帶我的照片去學校」、「我們的也會，抱著爸爸的照片大哭，我好想你！你快回來看我！」。（編輯：郭佩蓉）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
近日桃機本土群聚擴大，面對即將到來的農曆春節，您是否會出遊？

近日桃機本土群聚擴大，面對即將到來的農曆春節，您是否會出遊？

繼續作答
即時
推薦閱讀