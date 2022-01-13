2022首波水逆明日來襲！「12星座」影響曝光　這4位最慘

我是廣告 請繼續往下閱讀
另外水星也代表「商業」，提醒水逆期間，任何有關商業、交易買賣的事情都要謹慎小心。事業合作上請再三確認，也建議水逆時，盡量避免購買貴重物品或奢侈品，因為你很可能面臨物品損壞、或是水逆結束後商品突然大特價、不然就是遇到詐騙，不管是哪種，真的都讓人開心不起來。
水星逆行於「水瓶座」
水星代表著「溝通丶思慮丶旅遊丶小買賣丶舊愛問題」等問題，在水星逆行期間，有關此類的問題將會不斷放大丶重演。而水瓶則代表著「獨立、自主、特殊、創意、不合群、顛覆」，因此這次的水逆，我們會明顯感受到與人相處、合作越來越不順利，彼此很難互相體諒，事業上也容易遇到愛出風頭、但又做不好事的同事，搞得你還要替他收拾爛攤子。
不過老師仍要告訴你個好消息，水瓶對水星而言是較「優勢」的位置，此時相較負面影響，水星逆行於水瓶反而能帶給我們修補問題的機會，像是舊愛回頭、挽回失去的朋友、工作上的問題被修正、甚至我們目前正面臨的大困境，也有望在此時得到緩解。如果你有想趁水逆時修復一段想挽回、修補的人、事、物，此時進行是再好不過了。
健康方面，這次水逆要注意的是神經、小腿、腳踝、支氣管等問題，可能會有神經抽痛、發炎，或是扭到腳，也可能有喉嚨發炎、胸悶氣短等狀況，一定要多加留意。
十二星座【水逆來襲】關鍵字
白羊【無心學習】、金牛【家庭失和】
雙子【愛情卡關】、巨蟹【健康堪慮】
獅子【婚姻觸礁】、處女【放飛自我】
天秤【遠行有阻】、天蠍【小人破壞】
射手【朋友扯腿】、魔羯【想法奇特】
水瓶【心情低落】、雙魚【當心破財】
重災星座點名
第四名、巨蟹座
水逆期間，巨蟹要小心健康亮紅燈。你容易有胸悶氣短丶感冒丶發炎上火的症狀，特別是要注意工作場合裡，如果有同事感冒了，你一定要保護好自己，免得被傳染。建議身體一有狀況發生就看醫生，不要拖，儘早解決也能更快恢復健康。
第三名、獅子座
水逆期間，獅子的感情即將面臨考驗，你們主要會為了錢財而吵架，已成家者為了家庭生計、小孩教育問題發生爭執；有伴者其中一方想要趕快定下來、另一方又覺得應該要先有存款再談婚姻；單身者則要小心遇見貪圖你的美色錢財的愛情騙子。
第二名、魔羯座
水逆期間，魔羯會比以往更加的優柔寡斷、想東想西，你控制不住自己的敏感多疑，老是用最悲觀的想法去思考，把自己弄的疲憊不堪。另外這段期間很容易犯小人，要多注意。
第一名、水瓶座
水逆發生在命宮，水瓶只覺得每天都好喪、好累，做什麼都提不起勁丶心慌氣短，甚至還有可能因一時恍惚，而在工作上犯下大錯，甚至損失不少金錢。記得要給自己適當時間放鬆休息，睡眠要充足，身體健康才是一切根本。快過年了，就好好放鬆一下吧！（編輯：郭佩蓉）
【本文獲臉書粉絲團《塔羅牌老師艾菲爾》授權，版權所有，非經授權不許轉載】
※【NOWnews 今日新聞】提醒，民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。