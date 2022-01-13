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好市多不用繳年費！資深客曝「消費金額」　網讚：值得了

▲資深客戶靠回饋抵光年費，驚人消費金額曝光。（示意圖／記者楊智傑攝）
▲資深客戶靠回饋抵光年費，驚人消費金額曝光。（示意圖／記者楊智傑攝）

編輯中心/綜合報導

2022-01-13 12:19:56

連鎖美式賣場好市多，是不少大家庭、小攤商的購物首選，而賣場僅能刷聯名信用卡，依照信用卡類別消費回饋1%到2%，近日，則有資深客戶貼上收到的回饋金，居然可以完全折抵年費，讓網友大喊羨慕，也隨即秒算出每月消費金額。

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▲原PO日前到好市多買了一大堆商品，後來店員做「這動作」，也讓他驚呼「原來還有這功能」。（圖／Shutterstock）
▲原PO曝光計算公式，讓網友可以自己算如何才划算。（圖／Shutterstock）
原PO於《Costco好市多 商品經驗老實說》分享，自己的消費卡片有2％為饋，而總計回饋3579元，讓她嗨喊「今年年費 COSTCO 幫忙付了」，而留言中也算出原PO年消費金額高達18萬新台幣。

讓不少網友好奇詢問，「每次買每次結帳都叫我升級黑卡，有比較划算？」而原PO也在留言中解答，若是想要算自己升級黑卡，划不划算可以用以下公式，年費1350加上2%回饋金額，若是總額大於辦黑卡的3000元，就會比較划算，等同於在賣場的年金額消費需達8萬5000元

但也有不少網友認為，「一點也不划算好嗎！！我隨便信用卡10%現金回饋就能付幾十次年費了」、「羊毛一直都在羊身上！從來沒有改變過！」、「為什麼才2%有那麼大的吸引力？」但也有許多常客認了，「常買辦黑鑽真的比較划算」、「會員跟公司都覺得賺到了！雙贏」、「正副卡消費力夠就很容易達標」。（編輯：鍾怡婷）

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