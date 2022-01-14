年終放大術／疫情衝擊獎金M型化　人力銀行解析背後原因

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疫情衝擊下，全球經濟面臨考驗，包括塞港問題嚴重、供應鏈出現斷鏈危機、缺工問題浮現，有些產業受傷慘重，但也因為疫情催化許多需求，讓企業營收獲利面臨兩樣情。「因此，年終獎金也逐漸呈現M型化！」鍾文雄表示，像是大家聽到航運業可能多達40個月，大型金控可能也有20個月，但住宿餐飲最慘可能不是發不出年終，而是直接收攤！
而這也能解釋為何發放企業比例較去年還高，原因就是有些店撐不住倒了，統計數據母數減少的關係，造成發放比例增高的現象。但鍾文雄也提醒，所謂40個月、20個月這種年終，可能只是公司裡的少數，或許以底薪而非全薪計算，且大多看位階或業績因人而異，一般上班族聽到不必太「薪酸」。
但鍾文雄強調，確實年終獎金M型化是不爭的事實！104調查各產業發放年終獎金排行，前五名分別是金融機構及其相關業1.8個月、半導體業1.57個月、營建業1.23個月、光電及光學相關業1.22個月，以及化學與石化相關業1.18個月，與排名最末的住宿餐飲僅0.5個月差距甚大。
而年終獎金前五名中，半導體業與營建業是唯二年終有成長的，半導體業從前一年度的1.3個月成長到1.57個月，營建業也從1.22個月提升到1.23個月。至於倉儲或運輸輔助業，雖然排行第8名，但年終獎金也從1.06個月來到1.15個月。
若仔細探究半導體業、營建業與倉儲或運輸輔助業，這三個年終有成長的產業，同樣都是疫情下受惠的產業。其中，半導體業因為5G、AI、電動車需求暢旺而獲利滿滿；營建則因為國內防疫有成，房價居高不下；再來國人消費型態改變，也讓倉儲或運輸業繳出不錯的成績單。
而根據yes123求職網調查，年終獎金「比較高」的有：「金融保險與會計統計業」(2.67個月)、「科技資訊業」(2個月)、「傳統製造業」(1.73個月)，以及「運輸與物流倉儲業」(1.67個月)、「醫護與生技業」(1.63個月)。其中「金融業」自2013年起，已連續「九個年度」居冠。反之，年終獎金「比較低」的則有：「大眾傳播與公關廣告業」(0.44個月)、「餐飲住宿與休閒旅遊業」(0.5個月)、「文教業」(0.63個月)，以及「民生服務業(不含餐宿休旅)」(0.78個月)、「農林漁牧礦與環保生態業」(0.86個月)。
yes123求職網發言人楊宗斌指出，企業端年終呈現兩樣情，像是「疫情重災區」的產業，持續有裁員、無薪假壓力，營運甚至需要紓困，勢必衝擊年終數字。相較下，受惠防疫商機、無接觸經濟，以及外銷轉單、急單效應，加上股市、房市交投熱絡，相關從業人員的年終有機會提高。持平而論，台灣整體經濟仍明顯維持「正成長」，企業提供的獎金數字，應該不會比金融海嘯時期差。
談到如何運用年終獎金，楊宗斌建議上班族，可分成三大部份規劃：「投資本金」、「非基本生活支出」、「急用準備金」。首先在「投資本金」部份，不論是短線操作，或長線持有，要發揮錢滾錢的「複利效果」，才能慢慢累積財富。如在「非基本生活支出」這一項，算是給自己的犒賞，畢竟辛苦工作了一年，像是準備旅費，或者買奢侈品，當成交通工具頭期款，其實也都可以，只是提撥比例不能過高(過半)；至於「急用準備金」，就是應付生活中的突發狀況，像是生病的醫療支出，或者度過待業、失業期。