蕾神曝光「大陸網軍價碼」！王力宏買爆　真實行情差多了

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除了IG買按讚數，王力宏也買IG粉絲量，砸下5萬人民幣（約台幣22萬元）；9月的購買紀錄中顯示，花費2000人民幣（約台幣8820元），就可以買下1萬1000則評論、轉發8000以及1萬6000個按讚數，實際上查看王力宏購買該篇「起飛文」來看，扣掉購買網軍的數值，王力宏的讚數僅有1.1萬讚、5000留言以及599分享，對比擁有6811萬微博追蹤的王力宏，實在不成正比。
而在大陸網軍價碼罕見曝光之後，引發PTT網友一陣驚呼「第一次知道網軍的價碼....」、「買網軍還有收據也太內行」、「欸..根據我了解，力宏其實很內行＝＝網軍價格沒那麼便宜」、「1萬1000則評論、轉發8000以及1萬6000個按讚數才兩千人民幣，這價格低到很誇張」。
而事實上，王力宏購買的大陸網軍確實非常便宜，《NOWnews》記者實際查詢，以台灣一般民眾若要購買IG社群的讚數來看，市面上包括電商、正式官網通路分為「真人讚」以及「地區讚」，若是要以真人讚的價格來看，光是「王力宏打疫苗」以及「王爸爸的詩」兩篇就要價90萬元（一個讚15元）；而若以地區（全球）讚則是需要6000元（100個讚10元），兩者在於一個為台灣真人按讚，另一種則是外國粉絲為主，外國人註冊帳號來按讚。
留言的部分，市面上均價100則留言約莫是500元，以「王力宏打疫苗」以及「王爸爸的詩」兩篇600則留言要價3000元，因此無論是「真人讚+留言」或者是「全球地區讚+留言」，兩者的價格都與王力宏購買的網軍價格有差距，獨特的購買通路也引起各界討論。（編輯：張嘉哲）