胡宇威陳庭妮認愛了！網翻出「經典戲劇」：以為早就結婚
藝人陳庭妮、胡宇威今（13）日下午突然在社群網站上傳倆人的親密捧臉合照，大方認愛，並寫下「Twogether」，而陳庭妮手上還戴著一顆超大鑽戒，也讓大批網友嗨翻，直呼「恭喜」、「終於啊」。
編輯中心/綜合報導
2022-01-13 13:54:51
陳庭妮才在臉書、IG上發出照片，PTT上就立刻有網友以「胡宇威求婚陳庭妮成功」為題發文，表示陳庭妮與胡宇威在2012年合作《真愛趁現在》傳出緋聞，隔年拍攝《真愛黑白配》，在當時倆人也傳出假戲真做，緋聞傳了9年之久，如今陳庭妮曬出倆人親密合照，也讓原PO開心直呼「恭喜他們倆人」。
貼文一出，掀起熱議，「恭喜啦」、「看到嚇死，快10年了，還以為分了」、「愛情長跑」、「好扯喔!!!!」；其中，也有不少人在觀看《真愛趁現在》、《真愛黑白配》時，就覺得倆人相當速配，「哇X，真cp，當初看劇覺得感動」、「真愛趁現在真的很好看」、「真愛時就覺得很配」、「恭喜！！！兩部都有追，當時很愛這對」。
還有網友表示，因為他們倆CP感太重，還以為他們早就結婚，「還沒結喔？以為早就...」、「感覺早就該結了」、「這組螢幕CP終於，恭喜~~~」。（編輯：郭佩蓉）