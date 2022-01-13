蕾宏之戰不停！命理師曝王力宏難溝通　恐有「大未爆彈」

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李靜唯老師進一步分析，月亮星座掌管內心最深層的潛意識跟情緒，王力宏吠陀月亮落在射手，擁有一顆渴望自由，厭惡被約束限制的靈魂，所以婚姻才會走到這種地步，李靜唯說，由吠陀占星星盤來看，王力宏道歉確實言不由衷，甚至可能對李靖蕾懷恨在心，因為星盤顯示，王力宏整體個性非常矛盾衝突！
李靜唯指出，王力宏吠陀星盤子女宮是太陽和逆行的水星合相，代表他很難和子女或任何情感對象溝通，更精確的說應該是根本懶得溝通，再加上他的紫微斗數廉貞化忌就在子女宮，化忌代表前世業力，正沖他的田宅宮，也就是財庫，所以他肯定會因為子女或桃花緋聞而破大財。
另外，王力宏今年辛年四化巨門化祿，偏偏王的官祿宮有巨門自化忌，雙忌直接衝破夫官線，再加上夫妻宮又入空劫，代表跟另一半完全無法溝通，精神和財運不斷被消耗，尤其2022虎年武曲化忌也會因為官司破大財，且虎年命宮就坐子女宮廉貞化忌，代表從前種什麼因，現在就結什麼果，王力宏命中註定勢必為這次轟動華人圈的醜聞付出昂貴的代價！
運勢也顯示王力宏流年不利，未來一年會是他最黑暗的一年，尤其1/15之後火星又來勢洶洶與金星合相，將再度重創王的夫妻宮，恐怕還會有更大的未爆彈會打得他七葷八素，所以李靜唯老師建議王力宏千萬不要有復仇之心，懂得懺悔跟感恩，徹底放下，才能破財消災。（編輯：鍾怡婷）