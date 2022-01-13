教授期末考「開放翻書」超佛心？過來人見細節慘笑：穩了
隨著寒假即將到來，各級學校也已開始展開期末考，多數學生瘋狂苦讀，希望避免被當的命運。然而就有網友滿心歡喜表示，有一科目的教授決定「開放翻書考」，然而不少內行人卻搖頭大喊「教授太狠了」。
編輯中心/綜合報導
2022-01-13 23:13:56｜2022-01-13 23:17:03
原PO在論壇PTT上發文提到「我只剩最後一科要考，結果這堂課教授竟然說期末考試可以翻書來考，帶什麼教科書、筆記還是講義都行，只規定不能用手機跟交談」。這讓他不禁讚嘆「這教授好佛，學分也太好拿了吧？但怎麼都沒什麼學長姐來修課阿？」
不過細節曝光後，卻有許多過來人回應「因為給你翻書也沒用，代表寒假已經開始了」、「因為學長姐被搞過不敢選這堂課了」、「當年就被這種教授弄過一次」、「不排除教授大發慈悲，但9成9是翻了也沒用」、「穩有兩種，這種是穩當了」、「教授太狠了，這種翻書考穩死」、「想起以前工數有次期末考也是open book ，最後班上只有2個人超過60分」、「涼了，教授敢這樣說代表他不怕你翻」。
另外也有人分享遇到這種狀況的訣竅「open就不用背公式，但也要知道使用時機，沒唸書占不到便宜」、「都考上課額外補充筆記～快借筆記」、「答案都在老師上課的黑板筆記，只看課本穩死」、「翻書是考你吸收程度」、「這種的鑒別度高，要有唸才找得到，也就高分。什麼都沒唸就無頭蒼蠅一樣」。（編輯：潘毅）