哪些詞女生一看就火大？疊字不夠看 「這用語」全場噓爆
每個人因生長環境及經歷所致，很容易被某些字詞觸碰底線，進而產生負面情緒，就有網友詢問在交友版上的自我介紹欄位中，看到哪些詞彙會瞬間火大，網友們熱烈回覆，原本眾人最討厭的疊字意外相當少被提起，而「這用語」卻讓眾人一致認同，不想常看到。
編輯中心/綜合報導
2022-01-14 10:29:12
原PO於PTT上以「看到哪些詞會特別反感」為題發文，說明在PTT上有個聯誼版叫O2板，裡面會有許多男女發出自我介紹文，以此增加獲得良緣的機會，可在觀看男生的自介時，總有些詞讓她感到特別不舒服，於是詢問「女孩兒們有哪些詞看了會想爆氣呢？」
貼文發出後引起眾人迴響，有人提出近期最常出現的蕾宏之亂，或是假裝大度等用語，而以往最常被提及的疊字意外跌出榜單「蕾神、宏宏」、「一模模一樣樣，這樣講沒有比較可愛」、「不要不要的」、「佛系、不在乎，但自己明明就在乎的要命。」、「享勞健保+1，還享咧，敢不保我就真的去檢舉」、「只有我覺得... 以此類推」、「『一定是不夠帥』、『人帥真好，人醜性騷擾』」、「小農、聽團等類假文青愛用詞，事實上真文青不到一成，一堆跟風仔」、「當女生真好」。
其中最多網友不想看到的是中國用語，認為看到會感覺不舒服「質量」、「蹦迪」、「視頻+1」、「小奶狗、小鮮肉、小姐姐」、「走心」、「各式中國用語，尤其視頻」、「網絡、賬號、軟件、服務器、游戲、博客、面料、教程、牛逼」。 （編輯：李惠婷）