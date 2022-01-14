蝦皮店到店塞爆！店員親勸「2點」要注意：更快拿到包裹
蝦皮購物平台為了推廣「蝦皮店到店」門市，會有免運或是運費減免的優惠，讓多數民眾改選「蝦皮店到店」來取貨，不料，卻因此導致包裹塞爆，取貨大排長龍的窘況，對此，蝦皮店員也出面分享，拿貨前注意「2點」就能讓取貨速度變更快。
編輯中心/綜合報導
2022-01-14 10:59:26
近日，「蝦皮店到店」門市包裹大塞車，導致取貨人潮也大塞車的慘況頻傳，讓員工現身臉書社團《爆廢公社》，親曝怎樣取貨才會快速！他表示，現在因運費優惠及免運，讓包裹量大增，他認為「這就跟過年過節一定塞車的道理一樣，全台灣的人都擠同一條路哪有不塞車的？」
而若是想要讓取貨變快速，他建議一定要收到「簡訊」後才來取貨，不要配送中或者包裹抵達理貨中心就跑到店裡拿貨，否則只會白跑一趟。以及建議，線上付款完成的，請一定要記得帶「實體證件」，才能讓取貨流程變得更快速。
而他也強調店裡每天有破2000件的貨量，甚至有可能更多，請大家體諒店員找貨的速度，「店就那麼小一間，實在有時會找的比較慢」，並且直言，如果想要快速請直接選宅配，「店到店沒有爛不爛的問題，是你去跟人家湊熱鬧的問題，不然沒有免運、沒有折扣，你們再來店到店看看有沒有塞車」。
該篇貼文引來網友討論，也有不少人持相反意見，「其實我覺得是蝦皮剛做，根本不夠完善」、「公司管理不當怪顧客 」、「超商也可以免運啊」、「真的是公司政策問題」。也有不少人鼓勵原PO「做物流相關真的超辛苦」、「免運的好處就是麻煩」。（編輯：鍾怡婷）