自助餐店貼告示「不要阿明」！網全傻眼 釣出苦主揭真相
不少店家都會設置「謝絕推銷」等警示標誌，就是了為了保持店內整潔。近日就有網友指出，有店家在牆壁上貼出數張「不要阿明」等警語，讓他一看笑稱「看來只是不歡迎阿明來吃飯」。貼文曝光後，立馬釣出苦主揭開真相。
編輯中心/綜合報導
2022-01-15 10:45:33
原PO於臉書社團《爆廢公社公開版》上貼出數張照片，只見畫面中，某自助餐店在牆上用白紙貼著警語，上頭清晰可見斗大的「不要阿明」4字，甚至還用紅筆寫上。而其他張照片也可看見「謝絕阿明」和英文版「NOAMIN」、「Say No To AMIN 」等字句，讓原PO一看笑喊「看來只是不歡迎阿明來吃飯」。
貼文一出，瞬間就引來不少人討論，「拜託新聞媒體去採訪一下這間自助餐，為什麼不讓阿明吃飯好嗎？」、「小明可以嗎」、「阿明到底做錯什麼事情」、「做了啥事被排擠呀」、「有點看不懂，什麼梗」。
其中就有在地人出面解釋，表示該事是發生在馬來西亞的砂拉越州古晉市，圖中的阿明是修理各類冷藏設備的店家，因擅自至各商店黏貼廣告而遭人討厭，甚至強調「很多人給他修還修不好，還收費貴，氣到大家才這樣做！」（編輯：陳雅雲）