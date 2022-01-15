超商怪客狂拍照「10年店員卻沒阻止」！挖出真面目全跪了
台灣便利商店密集度高，路上隨處可見超商的身影，而店面除了販賣琳瑯滿目的商品，還提供多樣便利服務，以此吸引顧客前往消費。不過，就有一名在超商工作10年的店員，分享曾遇到客人進入店內拍照、錄影，但他卻選擇不出手阻止，原因也掀起眾人討論。
編輯中心/綜合報導
2022-01-15 13:29:37
原PO於PTT上發文，指出自己在超商工作長達10年之久，而他便針對超商內禁止拍照一事解釋，「我站班的話，如果是客人拍照給對方要買哪個商品，基本上我是不會阻止，畢竟有錢賺何樂不為。」但他也點名有4大情況絕對阻止，包括一、沒告知櫃檯就把超商當自己伸展台的網紅；二、明顯拍到超商商標以及超商員工；三、疑似作報告就來拍拍拍的大學生；四、疑似抖音進來就錄影，「基本上以上案例對我而言都是屬於不尊重超商人員，所以我一定會阻止！」
然而，若是裝潢特別的特殊店，他表示「有免費的宣傳吸引來客，不然那種店其實都是賠錢店，主要作用都是宣傳用的，讓小孩從小就知道某超商的存在！」不過他也分享，某次遇到客人在錄影卻沒出手阻止，「因為我發現她是神秘客（又稱神秘客戶，主要是評核員工的服務質素），所以裝死配合神秘客演出，當然那次評分超高還有獎金可以拿」。
貼文曝光後，立馬引起眾人震驚回應，「好厲害！居然能看出神秘客XD」、「發現神秘客也太酷了吧」、「你怎麼知道神秘客不是來測試你會不會擋拍攝」；留言中則有一名曾是神秘客的鄉民直言「身為祕密客的一員，被發現其實蠻難的，每一次進店至少都有十到二十個加減分的地方，現在都服務項目搞定才拍照，你發現也來不及了」。（編輯：陳雅雲）