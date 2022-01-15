深夜搭火車急充電！列車長冷酷轉身 做「1舉動」暖哭她
出門在外最怕遇到手機沒電，若當下身上也沒有行動電源等物品救助，一定會讓人十分焦慮且頭痛。對此，就有人妻分享她某日深夜搭乘火車，上車後卻發現手機沒電，且車上也沒有充電車廂，讓她十分無助。但過了2分鐘後，列車長又出面神救援她，使得她當場感動直呼「超級暖心的！」
編輯中心/綜合報導
2022-01-15 14:43:48｜2022-01-15 14:46:58
原PO於臉書社團《爆廢公社公開版》上發文，表示自己於2020年到台中燈會表演，在活動結束後於晚上9點左右搭乘火車北上，但她上車沒多久就發現手機沒電了，然而她還有約3小時才會抵達目的地。
無奈之下，她只好硬著頭皮向列車長詢問充電車廂，卻得到「這型號的列車沒有充電車廂唷！」的回應，列車長也轉頭就走，讓她內心深陷焦慮之中。不過才過了2分鐘，列車長又返回找她，且手上還握著行動電源，暖心向她表示「這個先借妳充，下車再還我就好～」讓她瞬間感動到爆炸。
原PO解釋「我到站的時候已經三更半夜了，要是沒手機的話，我會卡在偏僻的八堵站超級不方便，既不能叫老公來車站接我，也不能打電話叫車...只能看緣分有沒有計程車經過」。最後她於文末再次感謝列車長，「在這種時刻先想到的不是我會不會ㄎㄧㄤ走他的行動電源，而是『這位旅客需要幫助』！！超級暖心的！您一定會有福氣好報滴」。
貼文曝光後，至今已有超過2萬人按讚，紛紛感動直呼「快點寫稱讚的感謝卡～心真暖」、「列車長是個暖男，超棒的」、「這個背影超帥的啦！」、「這個一定要讓他紅」、「超棒，向他學習」、「暖心列車長，版主應該寫個紙條寄給台鐵嘉獎一下暖心列車長」。（編輯：陳雅雲）