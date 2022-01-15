「李靚蕾精神有問題」　女大生被爸媽激怒：氣到發抖

王力宏離婚大戰二次開打，李靚蕾公布吾彊豪宅監視器，控王力宏帶3名男子硬闖家門，把3個小孩嚇哭，又公開6張王力宏買網軍的付款證據，痛批他操控輿論、混淆視聽。一名女大生在Dcard揭露爸媽對王力宏婚變的看法竟是「檢討受害者」，讓她氣到發抖。
記者羅凌筠/綜合報導
2022-01-15 16:00:00
女大生的爸媽覺得李靚蕾精神有問題，都簽字離婚了，為什麼不能和大S他們一樣好聚好散，一直爆料要拿更多錢，媽媽說：「李靚蕾很自私只想到自己，不看在對方是3個孩子的爸，硬要寫那麼多，以為在寫小說一樣，女方應該要肚量大一點，不用弄到那麼難看，一點情面都不留給人家。」
原PO爸爸更是支持王力宏，「爸爸還覺得，王力宏一句話都不說，很有風度，不會惡言相向，很棒。帶一堆人去看小孩又沒什麼，李靚蕾心機那麼重，而且都寫成這樣了還想怎樣？要他去死喔。」女大生聽了氣到發抖，不可置信寫下：「我要怎麼在這種傳統到爆炸、檢討受害者的家庭活著？」
不少網友替李靚蕾抱不平，「王有權有勢，她當然要利用輿論的力量來保護自己啊」、「我其實非常非常非常心疼李靚蕾，想哭那種，該有多痛才會把自己逼成這樣」、「我看的角度比較像是王拒絕溝通」，不過也有人認為，「再吵下去滿像公審的不是嗎」、「這女的吃相太難看了，不是想錢想瘋了就是精神不正常」、「她的行為真的很像恐怖情人，得不到就毀了」。