電腦右下總跳「莫名通知」！內行曝4步解決：不是中毒
科技、軟體日新月異，不定期更新增加使用者操作的便利性，可有些新功能卻反而造成人們不便。就有網友發現電腦的右下角總跑出不知名的廣告通知，讓她不堪其擾，詢問是否有方法解決，就有網友跳出來說明這可能是Google Chrome通知功能被開啟，也提供4步讓有此困擾的人嘗試排除。
編輯中心/綜合報導
2022-01-15 16:38:22
原PO於臉書社團《爆系知識家》發文，說明不知從何開始，自家電腦的右下角總跑出些不知名廣告，且持續不斷，非常擾人，故詢問眾人是否有相關解決辦法。
此廣告應是Google瀏覽器Chrome的網站通知功能，便有熱心網友跳出提供解決辦法，若有此困擾的讀者可依下列放法嘗試排除：
1、開啟Chrome瀏覽器，點選右上角的三個點點，選擇倒數第三排的「設定」。
2、點進後會開出設定的單獨分頁，選擇該頁面左邊由上數至第三行的「安全性與隱私權」。
3、進入頁面點選安全性與隱私權欄位內的「網站設定」，網下滑至權限欄位，點選該欄位倒數第二個「通知」。
4、可直接將預設行為設為「禁止網站傳送通知」，該選項意即關閉所有網站通知，若只想關閉特定網站，可下滑至允許通知欄位，找到想關掉的網站單一封鎖。
此操作能大機率排除該問題，其他網友也回覆「順便清楚瀏覽器資料裡面的餅乾、快取等資料吧」、「看看有沒有安裝到什麼Chrome的外掛」。 （編輯：李惠婷）